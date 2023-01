Μεγάλη καρδιά: Ιδιοκτήτης καταστήματος στις ΗΠΑ καταβρέχει ατάραχος άστεγη για να τη διώξει

Πρωταγωνιστής του περιστατικού που σημειώθηκε την Δευτέρα (9/1) ο Κόλιερ Γκουίν, πελάτες του οποίου στην Foster Gwin Gallery είναι, μεταξύ άλλων, ο Ντέιβιντ Ροκφέλερ και ο Άρνονλτ Σβαρτσενέγκερ.

Στο βίντεο φαίνεται ο Γκουίν να στέκεται με τα πόδια του σταυρωμένα και να καταβρέχει ατάραχος την άστεγη στην οποία ακούγεται να φωνάζει να φύγει.

Μετά τα εκατομμύρια views που πήρε το βίντεο και τις αρνητικές κριτικές για την γκαλερί, ο Γκουίν προσπάθησε να υπερασπιστεί των πράξεών του υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα ήταν σε υστερία και πέταγε σκουπίδια.

«Της είπα ότι πρέπει να φύγει και να μετακινηθεί γιατί δεν μπορούσα να πλύνω τον δρόμο. Τότε αυτή άρχισε να ουρλιάζει ακατάληπτα, να φτύνει, να μου φωνάζει σε σημείο που να είναι εκτός ελέγχου. Την ψέκασα και της είπα "φύγε, θα σε βοηθήσω"» δήλωσε ο Γκουίν στη The San Francisco Chronicle.

«Ήξερα ότι το να την ψεκάσω με νερό δεν είναι η λύσυ αλλά το ψέκασμα ήταν κάτι που την ξύπνησε και την ηρέμησε. Μετανιώνω; Για το μόνο που μετανιώνω ήταν για το γεγονός ότι ο τρόπος που τη βοήθησα στο παρελθόν δεν έκανε τίποτα» πρόσθεσε ο αμετανόητος επιχειρηματίας.

Ο ίδιος υποστήριξε, δε, ότι πριν το περιστατικό είχε επιστρέψει στη γυναίκα να μείνει για ημέρες στο πεζοδρόμιο και είχε προσπαθήσει να ενημερώσει την αστυνομία και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες για να τη βοηθήσουν.

Πηγή: protothema.gr

This is horrible. This awful man is spraying a homeless woman down with a hose. You can hear her yell “Help Me!”



Does anyone recognize him? Is he affiliated with Barbarossa Lounge? This is inhumane and inexcusable.



Shout out to @briochessf for posting the video. pic.twitter.com/3ZKeRP4gar