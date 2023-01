Πάπας Βενέδικτος: Το «Ροτβάιλερ του Θεού» που υπήρξε μέλος ναζιστικής νεολαίας

Στο Βατικανό τον αποκαλούσαν… χαϊδευτικά Το Ροτβάιλερ του Θεού! Ο πάπας Βενέδικτος, που κηδεύτηκε, είχε υπηρετήσει τους Ναζί και τα σκάνδαλα τον έριξαν από τον παπικό θρόνο. Θεός σ’ χωρέστον αλλά…

Η Δυτική Εκκλησία κήδεψε με τις αρμόζουσες τιμές τον (τέως) πάπα Βενέδικτο και μαζί του έθαψε ένα από τα ταμπού - τις αμαρτίες πιο σωστά - του Βατικανού, που εκπροσωπούσε ο κατά κόσμον Γιόζεφ Άλοϊς Ράτσινγκερ.

Ο πάπας Βενέδικτος ήταν ο πρώτος, εδώ και αιώνες, που παραιτήθηκε του αξιώματός του, ανοίγοντας την πόρτα στην άποψη ότι ο παπισμός δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια, περίπλοκη αν θέλετε, ανθρώπινη εργασία…



Λοιπόν, ο Βενέδικτος παραιτήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2013, δικαιολογούμενος, ότι «…ο σύγχρονος κόσμος άλλαζε τόσο γρήγορα και βαθιά που κάποιος της ηλικίας και της εποχής του δεν είναι πλέον κατάλληλος» για τον παπισμό. Ήταν 85 ετών τότε. Όταν εξελέγη στις 19 Απριλίου του 2005, ήταν ήδη 78 χρονών και ο γηραιότερος Πάπας εδώ και αιώνες.

Κατά τη θητεία του, ο Βενέδικτος ήρθε αντιμέτωπος με σημαντικές κρίσεις και σκάνδαλα.

Έγγραφα που διέρρευσε ο πρώην μπάτλερ του στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν το εσωτερικό χάος που επικρατούσε στο Βατικανό, ενδείξεις για διαφθορά και τις αδικοπραγίες στα ανώτατα κλιμάκια της Καθολικής Εκκλησίας. Η Τράπεζα του Βατικανού αντιμετώπισε αυξανόμενη αρνητική κριτική για τις αδιαφανείς δραστηριότητές της, με αποτέλεσμα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αναστείλουν προσωρινά τις πιστωτικές συναλλαγές στο μικρότερο κράτος του κόσμου.

Και πάνω απ' όλα: οι συνεχιζόμενες αποκαλύψεις για αχαλίνωτη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από καθολικούς ιερείς και τις προσπάθειες από την ιεραρχία της εκκλησίας να συγκαλύψει το έγκλημα.

Ο τότε εκπρόσωπος του Βατικανού Φεντερίκο Λομπάρντι δήλωσε το 2013 ότι ο Πάπας πήρε την απόφασή του να παραιτηθεί, «έχοντας επίγνωση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Εκκλησία σήμερα», προσθέτοντας ότι η απόφαση δείχνει «μεγάλο θάρρος και αποφασιστικότητα». Επέμεινε, ωστόσο, ότι η απόφαση του πάπα ήταν προσωπική και ότι δεν είχε παραιτηθεί λόγω των «δυσχερειών στο Βατικανό».

Στην τελευταία του λειτουργία και κατόπιν στην ομιλία ως Πάπας, στις 13 Φεβρουαρίου 2013, ο Βενέδικτος εκτίμησε ότι η Εκκλησία του βρίσκεται σε κρίση λόγω εσωτερικών διχασμών: «Μπορούμε να αποκαλύψουμε το πρόσωπο της Εκκλησίας και πώς αυτό το πρόσωπο είναι, κατά καιρούς, παραμορφωμένο», είπε. «Σκέφτομαι ιδιαίτερα τις αμαρτίες ενάντια στην ενότητα της εκκλησίας· τις διαιρέσεις στο σώμα της εκκλησίας».

Κάλεσε την Καθολική Εκκλησία να ξεπεράσει τον «ατομισμό» και τον «ανταγωνισμό», λέγοντας ότι ήταν μόνο για εκείνους «που έχουν αποστασιοποιηθεί από την πίστη». Και ο Βενέδικτος αποχώρησε και ο καρδινάλιος Jorge Mario Bergoglio της Αργεντινής εξελέγη πάπας από το «παπικό κονκλάβιο» στις 13 Μαρτίου 2013· ο Μπεργκόλιο επέλεξε το όνομα πάπας Φραγκίσκος.

Από τη νεολαία των Ναζί, εκπρόσωπος του Θεού...

Γιος ενός αστυνομικού, ο Βενέδικτος γεννήθηκε στο χωριό Marktl της Βαυαρίας, στη Γερμανία, στις 16 Απριλίου 1927. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, επιστρατεύτηκε από τον γερμανικό στρατό. Λέγεται ότι το 1943, σε ηλικία 16 ετών, «υποχρεώθηκε» από τους Ναζί να υπηρετήσει με τους υπόλοιπους συμμαθητές του στα αντιαεροπορικά πυροβόλα για την υπεράσπιση ενός εργοστασίου της BMW, έξω από το Μόναχο· έκανε την βασική εκπαίδευση και στάλθηκε στην Ουγγαρία, από όπου το 1944 λιποτάκτησε. Κρατήθηκε ως αιχμάλωτος των συμμαχικών δυνάμεων για σύντομο χρονικό διάστημα το 1945.

Ο Ράτσινγκερ χειροτονήθηκε στην ιεροσύνη το 1951. Οι φωτογραφίες του νεαρού Γιόζεφ Άλοϊς Ράτσινγκερ με τη στολή της ναζιστικής νεολαίας στοίχειωσαν τα πρώτα χρόνια της παπικής του εξουσίας. Αν και ο Βενέδικτος αγκαλιάστηκε από τους Εβραίους - αποκάλεσε το Ολοκαύτωμα «σκοτεινή εποχή» στη ζωή του - το ναζιστικό παρελθόν του συνέχισε να τον στοιχειώνει.



Ο Ράτσινγκερ, υπηρέτησε ως καθηγητής θεολογίας σε πολλά γερμανικά πανεπιστήμια μέχρι το 1977, όταν διορίστηκε Αρχιεπίσκοπος του Μονάχου και του Φράιζινγκ· αργότερα εκείνο το έτος προήχθη σε Καρδινάλιος. Από το 1981 έως το 2005, ο Ράτσινγκερ ήταν επικεφαλής της Congregation for the Doctrine of the Faith, ενός ισχυρού γραφείου του Βατικανού υπεύθυνου για την διάδοση και επιβολή του καθολικού δόγματος. Διαδραματίζοντας αυτόν τον ρόλο, και για την αδιαλλαξία και τη σκληρότητά του, κέρδισε το παρατσούκλι «Ροτβάιλερ του Θεού»!

Στις 19 Απριλίου 2005, μετά τον θάνατο του πάπα Ιωάννη Παύλου Β' , ο 78χρονος Ράτσινγκερ εξελέγη ο 265ος Πάπας. Κατά τη διάρκεια της οκταετούς παπικής του θητείας, ο Βενέδικτος υπερασπίστηκε μια συντηρητική ατζέντα. Ο Βενέδικτος φρόντισε να αγιοποιήσει τον πάπα Πίο ΧΙΙ, ο οποίος γνώριζε για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων, άλλά σιώπησε προκλητικά… Ο Βενέδικτος πέθανε - ή εκοιμήθει αν θέλετε - την τελευταία ημέρα του 2022 σε ηλικία 95 χρονών.

Πηγή: ethnos.gr