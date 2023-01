Ουκρανία: Τρόμος για Γάλλο δημοσιογράφο - Πύραυλος έπεσε κοντά του την ώρα που έκανε ρεπορτάζ (vid)

Συγκεκριμένα, την ώρα που ο Γάλλος δημοσιογράφος περίμενε να βγει ζωντανά σε εκπομπή από την Ουκρανία, σημειώθηκε πίσω του μια μεγάλη έκρηξη που φέρεται να προκλήθηκε από πύραυλο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο NEXTA, που δημοσιεύει το σχετικό βίντεο στον λογαριασμό του στο Twitter, το περιστατικό συνέβη στο Κραματόρσκ. Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που σημειώνουν ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην Ντρουζκόβκα.

Όπως αναφέρει το Reuters, ένας ρωσικός πύραυλος κατέστρεψε το παγοδρόμιο Altair στην πόλη Ντρουζκόβκα στο Ντονέτσκ της Ουκρανίας χθες, ενώ υπάρχουν αναφορές για δύο τραυματίες.

Μάλιστα, «από την έναρξη του πολέμου, οι Ρώσοι κατακτητές έχουν καταστρέψει έξι παγοδρόμια» ανακοίνωσε η ουκρανική ομοσπονδία χόκεϊ επί πάγου.

A missile exploded a few dozen meters from a #French journalist who was in #Kramatorsk.



Video: TMC pic.twitter.com/A4Z9Uy38Ge