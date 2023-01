Ακραίο: Γυναίκα ποζάρει στον καταρράκτη του διαβόλου σε ύψος 109 μέτρων (vid)

Το σημείο βρίσκεται μεταξύ Ζάμπιας και Ζιμπάμπουε, που ο ποταμός Ζαμβέζης χύνεται σε ένα βάραθρο τεράστιο 1.708 μέτρων. Εκεί σχηματίζονται οι καταρράκτες της Βικτώριας.

Στη συγκεκριμένη κοιλότητα που ουσιαστικά κρέμεται στην απόκρημνη άκρη πάνω από το βάραθρο, οι παράτολμοι επισκέπτες επιλέγουν να φωτογραφηθούν.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες μέρες ένα βίντεο με μία γυναίκα, η οποία ποζάρει στην πισίνα του Διαβόλου, που βρίσκεται στην κορυφή των καταρρακτών Βικτώρια και έχει ύψος κοντά στα 109 μέτρα.



Ουσιαστικά η γυναίκα, όπως φαίνεται στο βίντεο, κρατιέται στην άκρη ενώ τα νερά πέφτουν με ορμή.

