Ο Ζάκερμπεργκ δεν είναι σίγουρα ο κανόνας - 15 επιχειρηματίες που πέτυχαν μετά τα 40 τους

Όποιος έχει παρακολουθήσει την ιστορία των σημερινών κολοσσών του επιχειρείν ίσως να πιστεύει ότι ένας entrepreneur είναι «ξοφλημένος» εάν δεν έχει επιτύχει μέχρι τα 25 του:

Επιχειρηματίες όπως ο Mark Zuckerberg και ο Bill Gates είχαν ιδρύσει εταιρείες που σήμερα αξίζουν δισεκατομμύρια από τα εφηβικά τους κιόλας χρόνια.

Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Μελέτη του αμερικανικού Census Bureau και δύο καθηγητών του MIT διαπίστωσε ότι οι πιο επιτυχημένοι επιχειρηματίες τείνουν να είναι μεσήλικες. Ακόμα και όταν πρόκειται για τον τεχνολογικό κλάδο.

Συγκεκριμένα, αφότου εξέτασαν 2,7 εκατομμύρια ιδρυτές επιχειρήσεων που προσέλαβαν τουλάχιστον έναν υπάλληλο από το 2007 έως το 2014, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μέση ηλικία εκείνων που ίδρυσαν τις πιο επιτυχημένες τεχνολογικές εταιρείες ήταν τα 45 έτη.

Γενικά, ένας 50άρης entrepreneur έχει διπλάσιες πιθανότητες να ιδρύσει μια πολύ επιτυχημένη εταιρεία από έναν 30άρη.

Επιπλέον, ένας 60άρης έχει τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να ιδρύσει μια επιτυχημένη startup από έναν 30άρη.

Βέβαια, υπάρχει μια άλλη έρευνα που λέει ότι τα ποσοστά επιτυχίας για όσους ιδρύουν εταιρείες στα 20 τους είναι περίπου τα ίδια με εκείνους που το κάνουν στα 50 τους.

Για όλα υπάρχει μια εξήγηση. Οι νεότεροι ιδρυτές εταιρειών τείνουν να είναι καλύτεροι γνώστες της τεχνολογίας και πιο πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκα, ενώ οι μεγαλύτεροι έχουν περισσότερη εμπειρία, καλύτερες δεξιότητες, περισσότερες διασυνδέσεις και πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόσφατη επιχειρηματική ιστορία –και όχι μόνο- είναι γεμάτη με παραδείγματα ανθρώπων που συνάντησαν την επιτυχία πιο αργά στη ζωή.

Ο Eric Yuan ίδρυσε την Zoom σε ηλικία 41 ετών. Μάλιστα άφησε τη δουλειά του στην Cisco Systems για να το κάνει. Όταν η εταιρεία μπήκε στο χρηματιστήριο, το 2019, ο Yuan έγινε δισεκατομμυριούχος. Η πανδημία εκτίναξε την εταιρεία του στα ύψη.

Ο David Baszucki ήταν 41 ετών όταν ίδρυσε την Roblox μαζί με τον 36χρονο τότε Erik Cassel. Η πλατφόρμα έγινε διαθέσιμη στο κοινό δύο χρόνια μετά, το 2006 και το 2021 μπήκε στο χρηματιστήριο.

Η Martha Stewart έγινε η πρώτη αυτοδημιούργητη γυναίκα δισεκατομμυριούχος της Αμερικής, όμως δεν συνάντησε την επιτυχία παρά στα 41 της, όταν εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο μαγειρικής της.

Η Vera Wang ήταν αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ και δημοσιογράφος, πριν να μπει στη βιομηχανία της μόδας σε 40 ετών. Παρότι δεν είχε σχεδιάσει ούτε ένα φόρεμα πριν μπει στην τέταρτη δεκαετία της ζωής της, σήμερα είναι μία από τις κορυφαίες σχεδιάστριες μόδας.

Ο Donald Fisher ήταν 40 ετών και δεν είχε καμία εμπειρία στο λιανεμπόριο, όταν μαζί με τη σύζυγό του, Doris, άνοιξαν το πρώτο κατάστημα Gap στο Σαν Φρανσίσκο το 1969. Σήμερα, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ρούχων στον κόσμο.

Ο Sam Walton είχε μια αρκετά επιτυχημένη καριέρα στη διοίκηση καταστημάτων λιανικής ως 20άρης και 30άρης, όμως η μετεωρική επιτυχία του ήρθε όταν σε ηλικία 44 ετών ίδρυσε το πρώτο Wal-Mart στο Άρκανσο, το 1962.

Ο Gary Heavin ήταν 40 ετών όταν άνοιξε το πρώτο γυμναστήριο Curves το 1992. Εξελίχθηκε σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις franchise της δεκαετίας του 1990.

Ο Henry Ford ήταν 45 ετών όταν δημιούργησε το επαναστατικό αυτοκίνητο Model T το 1908.

Ο Taikichiro Mori ήταν ακαδημαϊκός πριν να αρχίσει να επενδύει στα ακίνητα σε ηλικία 51 ετών. Μέσω της Mori Building Company έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο το 1992, διαθέτοντας περιουσία 13 δισ. δολαρίων.

Ο Ray Kroc πέρασε την καριέρα του πουλώντας μηχανές για milkshake πριν να αγοράσει το πρώτο εστιατόριο McDonald’s, σε ηλικία 52 ετών, το 1954. Το μετέτρεψε στη μεγαλύτερη αλυσίδα fast-food στον κόσμο.

Η Laura Ingalls Wilder κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο της σειράς «Little House» σε ηλικία 65 ετών το 1932. Τα βιβλία έγιναν σύντομα κλασικά και πάνω τους στηρίχθηκε η τηλεοπτική σειρά «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι».

Ο Harland Sanders, γνωστός και ως Colonel Sanders, ήταν 62 ετών όταν άρχισε να δίνει τα δικαιώματα franchise για τα εστιατόρια Kentucky Fried Chicken, το 1952. Δώδεκα χρόνια αργότερα, πούλησε την επιχείρηση για 2 εκατ. δολάρια.

Η Arianna Huffington ίδρυσε την Huffington Post σε ηλικία 55 ετών. Ενώ εργαζόταν στα μέσα και πριν, η επιτυχία της ψηφιακής έκδοσής της την έκανε διάσημη. Η HuffPost πουλήθηκε στην AOL αντί 315 εκατ. δολαρίων.

Η Kris Jenner ήταν 52 ετών όταν γνώρισε τον παραγωγό του Χόλιγουντ Ryan Seacrest το 2007 και του πρότεινε να κάνει ένα ριάλιτι για την οικογένειά της. Το «Keeping Up with the Kardashians» έγινε επιτυχία και η Jenner λειτουργεί ως μάνατζερ των παιδιών της, που έχουν βγάλει δισεκατομμύρια από τη μόδα, την ομορφιά και τα media.

Η Robin Chase υπήρξε συνιδρύτρια της Zipcar σε ηλικία 42 ετών, το 2000. Το 2011 αποχώρησε και σήμερα συνεχίζει να συμμετέχει σε startups και να τις συμβουλεύει.

Πηγή: moneyreview.gr