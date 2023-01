«Μείνετε στα καταφύγια!» - Νέα επιδρομή drone καμικάζι στο Κίεβο (vid)

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έβαλαν στο στόχαστρο υποδομές καίριας σημασίας σε σειρά επιδρομών, κυρίως με UAVs drone-καμικάζι, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (02.01.2023 στο Κίεβο και στα περίχωρά του.

Το σφυροκόπημα της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, συνεχίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, μετά την εκτόξευση ομοβροντιών πυραύλων και τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών-καμικάζι το βράδυ της παραμονής της πρωτοχρονιάς και χθες.

«Έχει πολλή φασαρία στην περιφέρεια και στην πρωτεύουσα: νυχτερινές επιθέσεις drones», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Κιέβου, ο Ολεξίι Κουλέμπα. «Οι ρώσοι έστειλαν αρκετά κύματα Shahed», συνέχισε ο κυβερνήτης, αναφερόμενος στα ιρανικής κατασκευής Shahed-136. «Στο στόχαστρο βρέθηκαν υποδομές κρίσιμης σημασίας. Η αντιαεροπορική άμυνα βρίσκεται επί τω έργω», συμπλήρωσε.

«Μείνετε στα καταφύγια!», απαίτησε από την πλευρά του ο Σερχίι Πόπκο, ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Ως τις 03:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), η αντιαεροπορική άμυνα είχε καταστρέψει 16 στόχους στους αιθέρες του Κιέβου, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Οι σειρήνες της αεράμυνας ούρλιαζαν για πάνω από τρεις ώρες.

Νωρίτερα, συντρίμμια UAV που αναχαιτίστηκε κατέπεσαν σε βορειοανατολική συνοικία με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 19χρονος, ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, διευκρίνισε ο κ. Κλίτσκο μέσω Telegram, εξηγώντας πως τα συντρίμμια έπεσαν σε δρόμο και προκάλεσαν ζημιές σε κτίριο.

Ο Κιρίλο Τιμοσένκο, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, έκανε επίσης λόγο για ζημιές σε κτίριο μέσω της ίδια πλατφόρμας.

Η Ντεσνιάνσκι, στην αριστερή όχθη του Δνείπερου ποταμού, είναι η πολυπληθέστερη της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι στο ανατολικό τμήμα της χώρας καταστράφηκαν επίσης εννέα UAVs στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια.

Στα χθεσινά αεροπορικά πλήγματα σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και σε επτά άλλες περιοχές της χώρας.

Στην πλευρά των φιλορώσων, οι αυτονομιστικές αρχές στις ανατολικές περιφέρειες έκαναν λόγο χθες για έναν θάνατο άμαχου σε βομβαρδισμούς του ουκρανικού στρατού στη Γιασινουβάτα, στη Ντανιέτσκ. Ακόμη, ανέφεραν ότι βομβαρδίστηκαν η πόλη Ντανιέτσκ και η Μακίιβκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 15 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

