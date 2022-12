Άντριου Τέιτ: Πώς από υπάλληλος σε ψαράδικο... έγινε τρισεκατομμυριούχος (και αντιπαθής)

Ο Τέιτ έγινε γνωστός στο κοινό, λόγω των μισογυνικών σχολίων του στα βίντεό του. Έχει δηλώσει ακόμα πως «οι γυναίκες που βιάζονται είναι εν μέρει υπεύθυνες για το βιασμό τους και πως ανήκουν σε άνδρες».

Ωστόσο, η επίδειξη του πλούτου του και τα προκλητικά του σχόλια είναι και αυτά μέσα στους λόγους, που έχει καταφέρει να γίνει γνωστός σε εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου.

«Έχω 33 αυτοκίνητα», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτησή του, απευθυνόμενος στην Γκρέτα Τούνμπεργκ κι έκανε αναφορά σε μια Bugatti και δύο Ferrari, σημειώνοντας πως αυτό είναι μόνο η αρχή. «Παρακαλώ, δώσε μου το email σου, ώστε να σου στείλω την πλήρη λίστα της συλλογής αυτοκινήτων μου και τις τεράστιες εκπομπές αερίων τους».

Οι ισχυρισμοί του θα μπορούσαν φυσικά, να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν σκεφτεί κανείς την τεράστια περιουσία που έχει συγκεντρώσει και σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ξεπερνά πλέον το 1 τρισ. δολάρια.

«Δεν θέλω να καυχιέμαι, αλλά είμαι πλέον τρισεκατομμυριούχος. Ο πρώτος στον κόσμο», είχε δηλώσει πρόσφατα στο «Twitch». Μάλιστα, φρόντισε να διαφωτίσει τον παρουσιαστή για το πώς κατάφερε να συγκεντρώσει αυτό το ποσό.

Όπως αποκάλυψε, έφτασε το 1 εκατ. σε ηλικία μόλις 27 ετών, ενώ μέσα σε τέσσερα μόνο χρόνια κατάφερε να αγγίξει τα 100 εκατ. δολάρια. Εκτός από το εισόδημα που λαμβάνει μέσα από την ιστοσελίδα του «Hustler's Academy», δίνοντας συμβουλές σε ανθρώπους για το πώς να γίνουν πλούσιοι έναντι 39 δολαρίων τον μήνα, πρόσφατα έγινε διευθυντής δύο εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της DailyMail, η μία είναι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων με έδρα το Πρέστον, ενώ η άλλη φαίνεται να είναι εταιρεία μίσθωσης αυτοκινήτων και εκδηλώσεων. Καμία από τις δύο ωστόσο, δεν δείχνει να έχει τόσο σημαντικές εισπράξεις, σύμφωνα τουλάχιστον με τους τελευταίους ισολογισμούς.

Πέρα από τις εταιρείες που διευθύνει, αλλά και την ηλεκτρονική του πλατφόρμα, ο Τέιτ έχει καταφέρει να συγκεντρώσει αρκετά χρήματα, μέσα από την ενασχόλησή του με το kick boxing, αλλά και τα βίντεο στα social media.

Το σημείο που έφτασε σίγουρα είναι μεγάλο «κατόρθωμα» για έναν άνθρωπο που ξεκίνησε, πουλώντας ψάρια στα 14 του χρόνια στο μαγαζί του θείου του. «Δούλευε από μικρός. Από τα 14 του έβγαζε μόνος του τα πρώτα του λεφτά», λέει πηγή από το περιβάλλον του.

«Είναι ένας άνθρωπος, πολύ σίγουρος για τον εαυτό του και αυτοδημιούργητος. Δεν είναι κακός, έχει καλή καρδιά, αλλά δεν τραβάει την προσοχή πάντα με τον σωστό τρόπο», δήλωσε συγγενής του στη DailyMail. Ωστόσο, γνωστές προσωπικότητες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Νάιτζελ Φάρατζ φαίνεται να διαφωνούν με τα λεγόμενά του, αφού ανήκουν στη λίστα θαυμαστών του Τέιτ.

Όσο η φήμη του kick boxer στα social media μεγάλωνε, εκείνος άφησε τη Βρετανία μαζί με τον αδερφό του και εγκατάστηθε στη Ρουμανία. Πίσω του άφησε τη μητέρα του και την αδερφή του, με την οποία δεν ήθελε να έχει καμία σχέση, αφού είναι φεμινίστρια -και άρα αντίθετη με τις απόψεις του.

«Έρχεται στη χώρα αρκετά συχνά, αλλά έρχεται με ιδιωτικό τζετ, νοικιάζει αυτοκίνητα με τον αδερφό του και πηγαίνουν βόλτες. Δεν τον βλέπουμε πολύ», δήλωσε ο θείος του.

Αν και δεν έχει πλέον, τις ίδιες επαφές με την οικογένειά του, η στάση του απέναντί της δεν έχει αλλάξει, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι συγγενείς του. Μάλιστα, η καλή οικονομική του κατάσταση του επιτρέπει να τους βοηθά και εκείνους ή να συμβάλλει έστω με κάποιον τρόπο στην... ψυχαγωγία τους.

«Δεν τον έχουμε δει εδώ και καιρό. Αλλά, όταν έρχεται, δεν είναι αλαζονικός ή κάτι τέτοιο. Θα βγούμε για φαγητό, θα αγοράσει τα ποτά, θα πληρώσει τα ταξί στο σπίτι και θα μας φερθεί σε όλους πολύ καλά», λέει πηγή από το συγγενικό του περιβάλλον.

Πηγή: protothema.gr

