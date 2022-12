«Διαβάζω»: 18χρονη κατεβαίνει μόνη της σε διαμαρτυρία μπροστά στους πάνοπλους Ταλιμπάν (vid)

Η απόφαση προκάλεσε διαμαρτυρίες των φοιτητριών αλλά και ανδρών φοιτητών.

Μια διαμαρτυρία έκανε το γύρο του Διαδικτύου. Ήταν αυτή της δεκαοκτάχρονης Μάρουα που αψήφησε την Κυριακή τους πάνοπλους Ταλιμπάν στην Καμπούλ και πήγε έξω από το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της πόλης για να διαμαρτυρηθεί για το δικαίωμα στη μόρφωση. Η Μάρουα διαδήλωσε μόνη της. Στα χέρια της κρατούσε ένα πλακάτ με μια λέξη: «Ικρα (σσ. Διαβάζω) »

«Ήθελα να δείξω τη δύναμη ενός και μόνο κοριτσιού του Αφγανιστάν»

Οι Ταλιμπάν «με προσέβαλαν, αλλά παρέμεινα ήρεμη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 18χρονη. «Για πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα τόσο περήφανη, τόσο δυνατή, διότι ύψωσα το ανάστημά μου εναντίον τους και διεκδίκησα ένα δικαίωμα που μας έχει δώσει ο Θεός» τόνισε.

Για περίπου δέκα λεπτά, η Μάρουα, με την αδελφή της να τραβάει βίντεο από αυτοκίνητο, στάθηκε με θάρρος μπροστά στους φρουρούς των Ταλιμπάν που φύλασσαν την πύλη.

«Ήθελα να δείξω τη δύναμη ενός και μόνο κοριτσιού του Αφγανιστάν: να πω πως ακόμη και μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να υψώσει το ανάστημά του εναντίον της καταπίεσης», εξήγησε.

«Όταν οι άλλες αδελφές μου (σ.σ. οι φοιτήτριες) θα δουν πως μόνο ένα κορίτσι στάθηκε όρθιο εναντίον των Ταλιμπάν, αυτό θα τις βοηθήσει να σηκωθούν και να τους νικήσουν».

Εξαφανίζοντας κάθε δικαίωμα για τις γυναίκες

Από την ανάληψη της εξουσίας, οι Ταλιμπάν -και παρά την υπόσχεση ότι τίποτα δεν θα άλλαζε στο Αφγανιστάν- έχουν προχωρήσει σε συνεχείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών στη χώρα. Απαγορεύεται στις γυναίκες ήδη να ταξιδεύουν χωρίς ανδρική συνοδεία και αναγκάζονται να φορούν χιτζάμπ ή μπούρκα όποτε βγαίνουν από το σπίτι. Απαγορεύεται να πάνε σε πάρκα και λούνα πάρκ. Τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα κορίτσια έχουν επίσης κλείσει για πάνω από ένα χρόνο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ενώ τώρα με τον νέο περιορισμό απαγορεύεται και να σπουδάζουν σε Πανεπιστήμιο και να εργάζονται. Ουσιαστικά οι Ταλιμπάν κλείνουν τις γυναίκες στα σπίτια κάτι που έχει απογοητεύσει τις Αφγανές και οδηγήσει σε τοπικές και διεθνείς αντιδράσεις.

Όπως αναφέρει το euronews, η Μάρβα απείχε λίγους μήνες από το να γίνει η πρώτη γυναίκα στην οικογένειά της που θα φοιτήσει στο πανεπιστήμιο στο Αφγανιστάν. Όμως μετά την απαγόρευση που ανακοίνωσαν οι Ταλιμπάν για όλες τις γυναίκες, θα δει τον αδερφό της μόνο να έχει αυτή τη δυνατότητα. Όπως είναι φυσικό, νιώθει βαθιά πληγωμένη.

«Απογοητεύτηκα πολύ. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πως ένιωσαν όταν έμαθα τα νέα. Εάν έλεγαν ότι θα αποκεφαλίσουν τις γυναίκες θα ήταν καλύτερα από αυτή την απαγόρευση που επέβαλαν. Μας φέρονται χειρότερα και από ζώα. Τα ζώα μπορούν να πάνε όπου θέλουν αλλά εμείς τα κορίτσια δεν μπορούμε ούτε να βγούμε από το σπίτι μας» λέει η Μάρβα.

Στο πλευρό της Μάρβα στέκεται και ο αδερφός της, που εξηγεί ότι αυτή η απαγόρευση δεν έχει κανένα απολύτως λόγο και αιτία, καθώς και πριν τα πράγματα δεν ήταν ελεύθερα για τα κορίτσια.

«Όταν τα πανεπιστήμια ξανάνοιξαν υπό τους Ταλιμπάν, κορίτσια και αγόρια πήγαιναν διαφορετικές μέρες. Τα κορίτσια δεν επιτρεπόταν να μπουν αν δεν φορούσαν μάσκα και χιτζάμπ. Πώς μπορούν να ισχυρίζονται οι Ταλιμπάν ότι δεν φορούσαν χιτζάμπ;» αναρωτιέται ο Χαμίντ.

