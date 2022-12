Η καραμπόλα του αιώνα: Περίπου 400 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σε γέφυρα στην Κίνα (vid)

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί ήταν οι οδηγοί που τραυματίστηκαν και εγκλωβίστηκαν στη γέφυρα. Δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση των τραυματιών ή για το αν υπάρχουν θύματα.

Φωτογραφίες και βίντεο που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πραγματικά ένας χάος να επικρατεί στη γέφυρα.

Σε ένα βίντεο ένα οδηγός ακούγεται να λέει: «Ένας οδηγός που φαίνεται να είναι το άτομο που κινηματογραφεί λέει, «αυτό είναι πολύ τρομακτικό. Γεμάτο κόσμο εδώ. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κατεβούμε από τη γέφυρα».

Η πυκνή ομίχλη η αιτία της καραμπόλας

Οι πρώτες εκτιμήσεις από τους διασώστες στο σημείο είναι ότι η καραμπόλα αφορούσε περισσότερα από 400 οχήματα και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περίθαλψη, σύμφωνα με την τοπική τηλεόραση.

Η ορατότητα σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Ζενγκζού, ήταν λιγότερο από 500 μέτρα, και μόλις 200 μέτρα σε ορισμένες περιοχές το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με την τοπική μετεωρολογική υπηρεσία.

Η τοπική πυροσβεστική έστειλε αμέσως 11 οχήματα και 66 διασώστες στο σημείο, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πάντως, σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα η τοπική τροχαία είχε εκδώσει ανακοίνωση δύο ώρες νωρίτερα που απαγόρευε σε όλα τα οχήματα να περνούν τη γέφυρα λόγω της ομίχλης.

Πηγή: ethnos.gr

25 days till chinese New Year. Zhengxin Yellow River Bridge in ☭#china's Zhengzhou (home of deadly man-made floods in 2021 killing 10k & recent Foxconn "Great Escape"), more than 400 vehicles collided in a row due to reckless drivers, heavy fog & black ice on the road. pic.twitter.com/P9DNZRg1XT