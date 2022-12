Σκηνοθέτησε τον θάνατό της στο Facebook λόγω χρεών κι ανέβασε φωτογραφίες με το «πτώμα» της

Γνωστή μόνο ως «L», η γυναίκα φέρεται να χρωστούσε ένα άγνωστο ποσό στη συνεργάτιδά της Maya Gunawan, με τα χρήματα να έπρεπε να καταβληθούν στις 20 Νοεμβρίου.

Η L δεν μπόρεσε να αποπληρώσει το ποσό την ημερομηνία εκείνη και ζήτησε από την Gunawan να της δώσει μια παράταση μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη Daily Star. Η ημέρα εκείνη έφτασε και πέρασε και η Gunawan βρέθηκε μπροστά σε μια σοκαριστική ανάρτηση όταν μπήκε στο Facebook στις 12 Δεκεμβρίου. Εκεί ανακάλυψε ότι η κόρη της L ανακοίνωνε τον θάνατο της μητέρας της σε ένα τροχαίο δυστύχημα.

Η ανάρτηση ανέφερε ότι η L είχε πεθάνει σε ένα περιστατικό πάνω σε μια γέφυρα κοντά στο σπίτι της στο Medan, στη Βόρεια Σουμάτρα. Ανακοίνωνε επίσης ότι η κηδεία θα γινόταν 370 μίλια μακριά στην πόλη Banda Aceh.

Στο Facebook υπήρχε και η φωτογραφία ενός «πτώματος», τυλιγμένου με ένα σεντόνι και μια άλλη εικόνα από νοσοκομείο. Δύο επιπλέον φωτογραφίες έδειχναν την L με κλειστά τα μάτια, παριστάνοντας τη… νεκρή.

Η κόρη φέρεται πάντως να παραδέχτηκε ότι όλα στην ανάρτηση ήταν ψέματα, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα της είχε χακάρει τον λογαριασμό της στο Facebook.

Μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Gunawan υποστήριξε ότι δεν απευθύνθηκε στην αστυνομία. Πρόσθεσε ότι περιμένει ακόμη να πληρωθεί το ποσό που της χρωστάει, όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν μπορεί πλέον να τη βρει…

Πηγή: newsbeast.gr

