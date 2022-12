Γέμισαν νεκρούς τα νοσοκομεία των ΗΠΑ - Και τώρα φόβοι για πλημμύρες (vids)

Η φονική χιονοθύελλα συνεχίζει να σφυροκοπά τις ΗΠΑ, ενώ ήδη πάνω από 64 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το πολικό ψύχος.

Οι περισσότεροι εγκλωβίστηκαν για ώρες στα αυτοκίνητά τους ή έπαθαν καρδιακή ανακοπή προσπαθώντας να καθαρίσουν το χιόνι από τις αυλές τους.

Στο Μπάφαλο των ΗΠΑ, που φαίνεται να δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα της πρωτοφανούς χιονοθύελλας, τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες ή θύματα κάτω από το χιόνι που έχει καλύψει τα πάντα.

«Έχουμε τόσα πολλά πτώματα που διάφορα νοσοκομεία είναι γεμάτα και πρέπει απλώς να περάσουμε και να προσδιορίσουμε εάν τα άτομα πέθαναν από θάνατο που σχετίζεται με τη χιονοθύελλα», είπε στο CNN ο Mark Poloncarz, στέλεχος της κομητείας Έρι.

Σε πολλές περιοχές του Μπάφαλο, παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση της οδήγησης. Την ίδια ώρα πολλά καταστήματα με είδη πρώτης ανάγκης παραμένουν κλειστά, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι του Μπάφαλο να είναι στην ουσία αποκλεισμένοι.

Κορυφαίος μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (NWS), ο Bob Oravec, δήλωσε ότι αν υπάρξει περαιτέρω χιονόπτωση στο Μπάφαλο αυτό θα έχει μεγάλο αντίκτυπο καθώς θα υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία στο να απομακρυνθεί το ήδη υπάρχον χιόνι που έχει πέσει.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει, φόβοι για πλημμύρες

Σημειώνεται πως καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά υπάρχουν φόβοι για μια «ισχυρή αύξηση της υγρασίας» που απειλεί να προκαλέσει τώρα ξαφνικές πλημμύρες στις περιοχές του Βορειοδυτικού Ειρηνικού και στη Καλιφόρνια.

«Αυτά είναι πιθανότατα τα τελευταία χιόνια», σύμφωνα με τον Όραβετς, ο οποίος διαβεβαιώνει πως η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά: «Από την Πέμπτη θα ανέλθει στους 8°C και το Σάββατο θα φτάσει τους 12°C».

Ωστόσο, την Τρίτη εξακολουθούσε να επικρατεί δριμύ ψύχος σε αρκετά σημεία της Νέας Υόρκης, με τον υδράργυρο να δείχνει –2°C.

Αργά τη Δευτέρα, ο Poloncarz προειδοποίησε: «Αυτό δεν είναι ακόμα το τέλος». Όπως είπε η καταιγίδα ήταν «η χειρότερη καταιγίδα πιθανώς στη ζωή μας», ακόμη και για μια περιοχή που είναι συνηθισμένη σε μεγάλες χιονοπτώσεις στα ανοιχτά των Μεγάλων Λιμνών.

Tragic news out of Buffalo. Pray for them…Meanwhile @GovKathyHochul is too busy talking about climate change. All I know is the liberals would be all over DeSantis right now for what is happening in Buffalo and other parts of New York. pic.twitter.com/LYBmwG93d2 — Florida Grand (@florida_grand) December 26, 2022

People of #Buffalo have been amazing for 2nd time this year. Such an underrated city. I really feel like the rest of the country just doesn't quite grasp the severity of the #blizzard, hopefully I shined some needed light on the area. #buffaloblizzard2022 #WinterStorm2022 #NYwx pic.twitter.com/5nhQWUBjTN — WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) December 26, 2022