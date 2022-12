Στους 57 οι νεκροί στις ΗΠΑ - Άνθρωποι πέθαναν από το κρύο εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους (vids)

Ήδη οι νεκροί στις ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει τους 57, ενώ σε μία μόνο πόλη, στο Μπάφαλο, έχουν χάσει τη ζωή τους 27 άνθρωποι λόγω της κακοκαιρίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενέκρινε τη χορήγηση βοήθειας από το ομοσπονδιακό κράτος στη Νέα Υόρκη, μετά την ακραία χιονοθύελλα η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δεκάδες ανθρώπους, μόνο στην περιοχή της πόλης Μπάφαλο, της δεύτερης μεγαλύτερης της πολιτείας, και άφησε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους χωρίς ρεύμα, αναφέρει δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Το χιόνι σε πολλές περιοχές έχει ξεπεράσει τα δύο μέτρα, ενώ οι θερμοκρασίες που επικρατούν είναι πρωτόγνωρες για πολλές πολιτείες.

Έλληνες που ζουν στις ΗΠΑ περιγράφουν πως η θερμοκρασία έφτασε τους -34 βαθμούς Κελσίου.

Αρκετοί πέθαναν εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους, άλλοι βρέθηκαν νεκροί στους δρόμους ή υπέστησαν καρδιακή προσβολή, ενώ προσπαθούσαν να καθαρίσουν τα χιόνια από την αυλή τους.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια παραμένουν χωρίς ρεύμα, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο και ζοφερό σκηνικό.

Στην κομητεία Ίρι περισσότερα από 12.000 κτίρια παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε ορισμένα η ηλεκτροδότηση δεν αναμένεται να αποκατασταθεί πριν από την Τρίτη.

Εξάλλου, το χάος στα αεροδρόμια συνεχίστηκε και σήμερα, καθώς ακυρώθηκαν τουλάχιστον 2.600 πτήσεις. Οι συνθήκες αναμένεται ότι θα βελτιωθούν σταδιακά, όσο περνούν οι ημέρες.

Ranchers gently dig out a horse who was trapped after a huge blizzard! In love with the respect and compassion of the goodness at the core of humanity! Don't become jaded simply because kindness isn't marketed to the masses! We are good! 😍



@EpochBright

Credit: ViralHog pic.twitter.com/gOuOd989wh