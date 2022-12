Χάος στις ΗΠΑ με την πρωτόγνωρη κακοκαιρία - Τους 37 έφτασαν οι νεκροί (vids)

Το μεγαλύτερο πλήγμα του ιστορικού χιονιά δέχτηκε το Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, όπου το χιόνι ξεπέρασε το ένα μέτρο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η χιονοθύελλα κατέστησε αδιάβατους τους δρόμους, πάγωσε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας και άφησε περισσότερους από δώδεκα νεκρούς, δήλωσαν αξιωματούχοι της κομητείας Έρι.

Οι συνθήκες χαλάρωσαν λίγο την Κυριακή, επιτρέποντας στα συνεργεία έκτακτης ανάγκης να βγουν έξω και να δουν την έκταση του προβλήματος.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί σε αυτοκίνητα για περισσότερες από δύο ημέρες» δήλωσε αξιωματούχοι της περιφέρειας Έρι. «Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα σπίτια που ζουν με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν».

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Kathy Hochul χαρακτήρισε την κακοκαιρία την «πιο καταστροφική στη ιστορία του Μπάφαλο» λόγω της ισχύος της και της μεγάλης της διάρκειας.

«Είναι μια κρίση επικών διαστάσεων», είπε η ίδια στο CNN την Κυριακή.

Από την περασμένη εβδομάδα, ο «κυκλώνας βόμβα» έφερε επικίνδυνα χαμηλές θερμοκρασίες, χιονοθύελλες και πλημμύρες στις ακτές σχεδόν στο σύνολο των ΗΠΑ, καταστρέφοντας τα χριστουγεννιάτικα σχέδια.

Περισσότεροι από 55 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δεχτεί προειδοποιήσεις για ψυχρούς ανέμους και παγετού.

Οι ακυρώσεις πτήσεων ξεπέρασαν τις 1.400 το πρωί των Χριστουγέννων.

Ορισμένες μεγάλες πόλεις στη Νοτιοανατολική, τη Μεσοδυτική και την Ανατολική Ακτή κατέγραψαν τα πιο κρύα Χριστούγεννα των τελευταίων δεκαετιών. Η Φλόριντα έζησε τα πιο κρύα Χριστούγεννα από το 1983.

Στη Νέα Υόρκη σημειώθηκαν επίσης χαμηλές θερμοκρασίες – ρεκόρ την παραμονή των Χριστουγέννων, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων JFK και LaGuardia.

Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να ανέβουν μέσα στην εβδομάδα με θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές.

Περίπου 250.000 σπίτια και επιχειρήσεις στις ΗΠΑ δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα, με σχεδόν τους μισούς από αυτούς στο Μέιν και τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το PowerOutage.us.

Από την έναρξη της καταιγίδας, οι διακοπές ρεύματος έχουν πλήξει περισσότερους από ένα εκατομμύριο πολίτες.

