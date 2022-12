Πυροβολισμοί στο Παρίσι: Τρεις νεκροί, τρεις τραυματίες -Συνελήφθη ο δράστης

Ο συλληφθείς είναι 69 ετών, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

«Ακούστηκαν επτά-οκτώ πυροβολισμοί. Επικράτησε ο απόλυτος πανικός. Μείναμε κλεισμένοι μέσα», δήλωσε καταστηματάρχης σε γειτονικό κτίριο.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες της γαλλικής Le Parisien, οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα στο Κουρδικό Πολιτιστικό Κέντρο Ahmet-Kaya. O άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον πολλών ανθρώπων. Κατά τη σύλληψή του, η αστυνομία βρήκε το όπλο με το οποίο πυροβόλησε, αναφέρει το γαλλικό Μέσο.



Γάλλος υπήκοος ο δράστης -Άγνωστα τα κίνητρα της επίθεσης προς το παρόν

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς, μεταξύ των οποίων και κάποιοι σοβαρά», ανέφερε μια αστυνομική πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. «Ο δράστης συνελήφθη με το όπλο του, ο κίνδυνος έχει αποτραπεί και τα κίνητρά του είναι άγνωστα προς το παρόν», πρόσθεσε.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας είναι Γάλλος υπήκοος, συνταξιούχος οδηγός τρένου.



Γνώριμος στις Αρχές ο δράστης -Πέρυσι επιτέθηκε με σπαθί σε καταυλισμό μεταναστών

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες του γαλλικού BFMTV, o φερόμενος ως δράστης της επίθεσης που συνελήφθη με το όπλο του είναι γνώριμος στις Αρχές. Πρόκειται για άνδρα που είχε ήδη συλληφθεί πριν από έναν χρόνο για επίθεση, με ρατσιστικά κίνητρα, σε καταυλισμό μεταναστών στο 12ο διαμέρισμα της πρωτεύουσας. Μάλιστα, ο δράστης πραγματοποίησε την επίθεση με ένα σπαθί.



Η αστυνομία ζητάει από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Ζεράρ Νταρμανάν, σπεύδει εσπευσμένα στο Παρίσι μετά το δραματικό συμβάν.

«Μετά τους δραματικούς πυροβολισμούς που έλαβαν χώρα σήμερα το πρωί, επιστρέφω στο Παρίσι και θα επισκεφθώ τον τόπο του εγκλήματος. Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων. Ο δράστης συνελήφθη», έγραψε στο Τwitter ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών.



Ανοίγει μονάδα ψυχολογική υποστήριξης δήλωσε η δήμαρχος του Παρισιού

Η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, δήλωσε ότι θα ανοίξει μονάδα ψυχολογικής υποστήριξης στο 10 διαμέρισμα, μετά το τραγικό συμβάν.



«Ευχαριστούμε την αστυνομία για την αποφασιστική παρέμβασή της σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια της τρομερής επίθεσης στο 10ο διαμέρισμα. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Είμαστε στο πλευρό τους. Μια ψυχολογική μονάδα θα ανοίξει στο δημαρχείο της 10ης».

Πηγή: iefimerida.gr

🚨🇫🇷 #France: Mass Shooting in Paris with several injured in the 10th arrondissement. One suspect is arrested. pic.twitter.com/aiDyzkKdM9