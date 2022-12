Μακελειό στο Παρίσι: 2 νεκροί από τους πυροβολισμούς - Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη

Το περιστατικό συνέβη πριν από το μεσημέρι στην οδό Ανγκιέν στο 10ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας , ενώ ένας άνδρας άνω των 60 ετών έχει συλληφθεί. «Ακούστηκαν επτά-οκτώ πυροβολισμοί. Επικράτησε ο απόλυτος πανικός. Μείναμε κλεισμένοι μέσα», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας για το περιστατικό.

Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η γαλλική Le Parisien πρόκειται για άνδρα 69 ετών με γαλλική υπηκοότητά. φαίνεται πως είναι συνταξιούχος του συνδικάτου των σιδηροδρόμων και να δούλευε ως οδηγός τρένων.

Πηγή: ethnos.gr

An ambulance arrives at the scene of a shooting at Central Paris which has left reportedly 2 people dead and several others injured. #Paris #Breakingnews #Parisshooting #Breaking #Gunman #France #WorldNews pic.twitter.com/LM0zKzA2Z5