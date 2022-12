Δημήτρης Αβραμόπουλος: Επείγουσα έρευνα της Κομισιόν για το Qatar Gate, αποκαλύπτει το Politico

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ξεκίνησε επείγουσα έρευνα για τις σχέσεις που είχαν αξιωματούχοι της ΕΕ με τον πρώην επίτροπο, Δημήτρη Αβραμόπουλο, του οποίου το όνομα έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο διαφθοράς Qatar Gate, που έχει ταράξει συθέμελα την Ευρώπη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Politico, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά εξηγήσεις από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο σχετικά με την πιθανή εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatar Gate αλλά και πώς συμμορφώθηκε με τους κανόνες λόμπι.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης της ΕΕ, ήταν επίτιμο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΜΚΟ Fight Impunity, η οποία ιδρύθηκε από τον πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι — ο οποίος κρατείται επί του παρόντος στη φυλακή και αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος.

Ο κ. Αβραμόπουλος παραδέχτηκε ότι έλαβε πληρωμή 60.000 ευρώ από τη ΜΚΟ και έκτοτε παραιτήθηκε από τον ρόλο του στο διοικητικό συμβούλιό της. Ωστόσο, το Qatar Gate έχει κλονίσει όλη την ΕΕ και και έχει βλάψει την αξιοπιστία του μπλοκ όσον αφορά τα ηθικά πρότυπα, αναφέρει το Politico.

Όπως αποκαλύπτει το Politico, εστάλη ένα e-mail νωρίτερα σήμερα Τετάρτη (21.12.2022) στα «σημεία επαφής για τη διαφάνεια και τη δεοντολογία» των γραφείων των ευρωβουλευτών, με έναν αξιωματούχο της ΕΕ να ρωτά μέσω αυτού αν μέλη του Σώματος των Επιτρόπων ή υπάλληλοι του υπουργικού συμβουλίου είχαν αλληλεπιδράσει με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ή το Fight Impunity (το οποίο αναφέρεται ως AITJ, με βάση το πλήρες όνομα Association Against Impunity and for Transitional Justice) πέρυσι.

«Είχε το μέλος ή το γραφείο σας οποιαδήποτε αλληλεπίδραση (αλληλογραφία, συναντήσεις, επαφές) με τον Πρώην Επίτροπο Αβραμόπουλο την περίοδο από 3 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι και 1 Δεκεμβρίου 2021 υπό την ιδιότητά του ως επίτιμου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της AITJ[;]», είναι η ερώτηση στο e-mail. Στους παραλήπτες δόθηκε σύντομη προθεσμία να απαντήσουν.

Ο αξιωματούχος έθεσε την ίδια ερώτηση σχετικά με οποιαδήποτε επικοινωνία και σε άλλους εκπροσώπους του Fight Impunity ή με τον Αβραμόπουλο «υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα» κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου, «και εάν ναι, για να μας ενημερώσει για το θέμα αυτής της αλληλεπίδρασης».

Πηγή: newsit.gr