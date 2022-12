Πτήση εφιάλτης με 36 τραυματίες από τις αναταράξεις - Οι 11 σε σοβαρή κατάσταση

Δεκάδες άνθρωποι που επέβαιναν στην πτήση HA35 της Hawaiian Airlines τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια εξαιρετικά έντονων αναταράξεων, με 11 από αυτούς να βρίσκονται μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση.

Η πτήση εφιάλτης εκτελούσε το δρομολόγιο Φίνιξ-Χαβάη όταν ξαφνικά η καμπίνα άρχισε να τραντάζεται δυνατά. Αρκετοί επιβάτες τραυματίστηκαν χτυπώντας πάνω στα τοιχώματα της καμπίνας και υπέστησαν μώλωπες και εκδορές, ενώ ορισμένοι αισθάνθηκαν ναυτία και τάση για εμετό. Τουλάχιστον ένας από τους επιβάτες έχασε τις αισθήσεις του, σύμφωνα με τον επικεφαλής των Ιατρικών Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Χονολουλού, Τζιμ Άιρλαντ.

Οι άνθρωποι που χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια μετά την τρομακτική περιπέτειά τους ήταν 36, από τους συνολικά 278 επιβάτες. Από τους τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την προσγείωση της πτήσης, οι τρεις ήταν αεροσυνοδοί.

Ο COO της Hawaiian Airlines, Τζον Σνουκ χαρακτήρισε τις ακραίες αναταράξεις ως μια «μεμονωμένη ανωμαλία». Όπως τόνισε ο ίδιος, η αεροπορική εταιρεία δεν έχει ξαναδεί κάποιο αντίστοιχο φαινόμενο στην πρόσφατη ιστορία.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισθανόμαστε τυχεροί που δεν υπήρξαν θάνατοι ή άλλοι κρίσιμοι τραυματισμοί. Ελπίζουμε όλοι οι επιβάτες να αναρρώσουν σύντομα πλήρως» σημείωσε ο Άιρλαντ στις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους.

Τη στιγμή που ξεκίνησαν οι αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης, η ένδειξη για χρήση της ζώνης ασφαλείας ήταν αναμμένη, ωστόσο πολλοί επιβάτες φαίνεται πως την είχαν λύσει. Η Κεϊλί Ρέιες, η οποία ταξίδευε με τη μητέρα της, είπε στο Hawaii News Now ότι η ηλικιωμένη γυναίκα είχε μόλις επιστρέψει από την τουαλέτα όταν άρχισε να τραντάζεται το αεροπλάνο και δεν είχε προλάβει να δέσει τη ζώνη της. «Τινάχτηκε πάνω και χτύπησε στην οροφή», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: protothema.gr

CNN: At least 36 people on a Hawaiian Airlines flight injured, with 20 taken to emergency rooms, after their plane encountered “severe turbulence” on a flight from Phoenix to Honolulu. pic.twitter.com/4dvUPyH6tU — shon gables (@shongables) December 19, 2022

🚨VIDEO: At least 36 people injured after a severe turbulence on flight to Honolulu, Hawaiipic.twitter.com/jAOTcdaisb — Breaking News (@NewsJunkieBreak) December 18, 2022