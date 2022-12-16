Έκρηξη με τραυματίες στην Τουρκία – Τρομοκρατικό χτύπημα «βλέπουν» οι Αρχές

Κατά τη διέλευση του υπηρεσιακού οχήματος που μετέφερε την αστυνομία στο Yeşil Vadi Mahallesi, όχημα που ήταν σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου και προφανώς παγιδευμένο με εκρηκτικά, εξερράγη.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία.
Πηγή: enikos.gr
#Diyarbakir -#Mardin yolu üzerinde, #polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan kahraman polislerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum.— MURAT YETKİN (@YETKNMURAT) December 16, 2022
Terörü lanetliyorum!@EmniyetGM 🇹🇷🧿 pic.twitter.com/vYHFYjyNr6