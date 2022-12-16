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Έκρηξη με τραυματίες στην Τουρκία – Τρομοκρατικό χτύπημα «βλέπουν» οι Αρχές

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Έκρηξη στην Τουρκία. Ένας πολίτης και 8 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στην τρομοκρατική επίθεση, όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, που οργανώθηκε κατά τη διέλευση του οχήματος της αστυνομίας στο Ντιγιάρμπακιρ.

Κατά τη διέλευση του υπηρεσιακού οχήματος που μετέφερε την αστυνομία στο Yeşil Vadi Mahallesi, όχημα που ήταν σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου και προφανώς παγιδευμένο με εκρηκτικά, εξερράγη.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία.

Πηγή: enikos.gr

Έκρηξη με τραυματίες στην Τουρκία – Τρομοκρατικό χτύπημα «βλέπουν» οι Αρχές
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