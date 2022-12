Πρόεδρος χώρας δεν μπόρεσε να κρατήσει την ανάγκη του σε δημόσια εκδήλωση (vid)

Ο 71χρονος, ο οποίος είναι πρόεδρος της χώρας από την ανεξαρτησία της στις 9 Ιουλίου 2011, κατουρήθηκε πάνω του κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου.

Δυστυχώς για εκείνον, επειδή το γεγονός μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση, δεν μπόρεσε να γίνει τίποτα για να διορθωθεί η ντροπιαστική κατάσταση.

Ο Μαγιαρντίτ πιστεύεται ότι πάσχει από ουρολοίμωξη, η οποία είναι συνηθισμένη στους ηλικιωμένους άνδρες.

Το viral βίντεο έχει προκαλέσει ανάμικτες αντιδράσεις στα social media.

Κάπoιοι χρήστες κατηγόρησαν τους εικονολήπτες ότι έκαναν βρώμικη δουλειά δυσφημίζοντας τον πρόεδρό τους, ενώ άλλοι είπαν ότι έκαναν το σωστό εκθέτοντας τον πρόεδρο ως ιατρικά ακατάλληλο για να ηγηθεί μιας χώρας.

Πηγή: protothema.gr

The president of #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, peed himself in public while opening a road project. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm