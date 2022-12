Εύα Καϊλή: Βίντεο με το «σφραγισμένο» από την αστυνομία γραφείο στις Βρυξέλλες

Η Ιρλανδή δημοσιογράφος Méabh Mc Mahon που ασχολείται με το ρεπορτάζ του Ευρωκοινοβουλίου ανάρτησε στο Twitter σχετικό βίντεο, όπου διακρίνεται κλειστό το γραφείο της πρώην αντιπροέδρου, με ταινία που φέρει σήμανση της Αστυνομίας να έχει τοποθετηθεί έξω από την πόρτα, ενώ απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτό.

Σημειώνεται, ότι η βελγική Αστυνομία έκανε νέα έφοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ερευνά τα γραφεία αρκετών πολιτικών, χωρίς όμως να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται πως τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων η Εύα Καϊλή και ο σύζυγός της Φραντσέσκο Τζιόρτζιο, βρίσκονται σε καθεστώς σύλληψης και θα παρουσιαστούν την Τετάρτη (14/12) στο Προανακριτικό Τμήμα.

