Οι Ουκρανοί χτύπησαν βάση της Βάγκνερ στο Λουγκάνσκ - Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Ο Σερχίι Χαϊντάι, ο ουκρανός περιφερειάρχης της Λουγκάνσκ —μεγάλο μέρος της οποίας ελέγχεται από τους φιλορώσους και τον ρωσικό στρατό—, αναφέρθηκε στο πλήγμα σε τηλεοπτική συνέντευξή του. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία με ανεξάρτητο τρόπο.

Κατά τον κ. Χαϊντάι, το πλήγμα σε ξενοδοχείο στην πόλη Καντιίβκα έγινε το Σάββατο. Φωτογραφίες που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως στην πλατφόρμα Telegram, εικονίζουν το κτίριο να έχει μετατραπεί σε συντρίμμια. «Τεράστιος αριθμός εξ όσων βρίσκονταν εκεί σκοτώθηκαν», είπε ο ουκρανός αξιωματούχος.

Στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο

Δεν ήταν διαθέσιμος κάποιος εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας για να σχολιάσει την πληροφορία.

Ο κ. Χαϊντάι δεν έδωσε συγκεκριμένο απολογισμό θυμάτων, όμως τόνισε πως όσοι τραυματίστηκαν θα διατρέξουν κίνδυνο. «Είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον το 50% από όσους μπόρεσαν να επιζήσουν θα πεθάνουν προτού τους προσφερθεί ιατρική περίθαλψη», ανέφερε, διότι ο ιατρικός εξοπλισμός στην περιοχή έχει «κλαπεί». Ουκρανικά ΜΜΕ ανέφεραν, επικαλούμενα τοπικούς αξιωματούχους, πως το ξενοδοχείο ήταν κλειστό εδώ και κάποιο καιρό.

Ο όμιλος Βάγκνερ φέρεται να έχει στενή σχέση με το Κρεμλίνο. Δυνάμεις του είναι γνωστό πως συμμετέχουν στις μάχες σε τμήματα της Ουκρανίας. Έχει εξάλλου αναπτύξει μισθοφόρους του σε διάφορα κράτη της Αφρικής.

Ο κ. Χαϊντάι είχε αναφερθεί, μεταξύ άλλων, σε πλήγμα σε αρχηγείο της Βάγκνερ στην πόλη Ποπάσνα τον Αύγουστο. Νωρίτερα χθες, το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανέλαβε την ευθύνη για σειρά πυραυλικών πληγμάτων εναντίον κέντρων διοίκησης και αποθηκών σε τομείς της ουκρανικής επικράτειας υπό ρωσική κατοχή, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένους στόχους.

