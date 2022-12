Συναγερμός στη Δρέσδη: Ένοπλος σε εμπορικό κέντρο - Φέρεται να κρατά ομήρους

Το εμπορικό κέντρο Altmarktgalerie, έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dresden, στο εμπορικό κυκλοφορεί ένας ένοπλος άνδρας, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί.

Η Bild αναφέρει ότι άνδρας, οπλισμένος με πιστόλι, έχει καταφύγει σε κατάστημα του εμπορικού, αφού προηγουμένως άνοιξε πυρ στους χώρους ραδιοφωνικού σταθμού στην Δρέσδη.

Ο 40χρονος ένοπλος σκότωσε μία γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν καταφύγει στο εμπορικό κέντρο, σύμφωνα με την Bild, που δεν διευκρινίζει τον τόπου του φόνου.

«Η αστυνομία της Δρέσδης διεξάγει επιχείρηση στο κέντρο της πόλης. Υπάρχουν υποψίες πως κρατά ομήρους», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας που διευκρινίζει ότι το εμπορικό κέντρο και η παρακείμενη χριστουγεννιάτικη αγορά έχουν κλείσει.

Πηγή: ethnos.gr

There is a police operation in progress in #Dresden old town. Please do not come here. The #Striezelmarkt is closed and the area cordoned off. #dd1012 #Dresden https://t.co/LMxMqFV7GN