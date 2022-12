«Ετοιμάζω ταξίδι, μοναχά στρατόσφαιρα» - Έκλεισαν οι πρώτες 1.000 θέσεις, πόσο θα κοστίζει το εισιτήριο

Το διαστημόπλοιο «Ποσειδώνας» αναπτύχθηκε για να είναι το πιο προσιτό, βιώσιμο και ασφαλές διαστημόπλοιο στον πλανήτη Γη ή έστω πάνω από αυτόν. Αποτελείται από το διαστημικό μπαλόνι, το σύστημα εφεδρικής καθόδου και την κάψουλα Ποσειδώνας.

Σε αντίθεση με όλα τα άλλα διαστημόπλοια όπου το επανδρωμένο διαμέρισμα αποχωρίζεται από ένα σύστημα πτήσης στη μέση της πτήσης και μεταφέρεται σε ένα άλλο σύστημα πτήσης, η κάψουλα του διαστημόπλοιου Ποσειδώνας παραμένει στερεωμένη στο SpaceBalloon καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης από την απογείωση έως την προσγείωση, δημιουργώντας μια ασφαλή και ήπια πτήση.

Κεντρικό στοιχείο στο ταξίδι προς το διάστημα αποτελεί η βάση από την οποία θα εκκινήσει η αποστολή. Για αυτόν τον λόγο κατασκευάστηκε ένα πλωτό διαστημοδρόμιο 89 μέτρων στο θρυλικό Kennedy Space Center στη Florida, το MS Voyager, το πρώτο θαλάσσιο διαστημοδρόμιο στον κόσμο για ανθρώπινες διαστημικές πτήσεις, και το πρώτο σε έναν σχεδιαζόμενο στόλο αυτής της νέας κατηγορίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα διαστημοδρόμια είναι χώροι για την εκτόξευση και την παραλαβή διαστημοπλοίων. Τώρα με τη δυνατότητα εκτόξευσης από θαλάσσιες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, εκτός από την εκτόξευση από την ξηρά στη Space Coast της Φλόριντα, η Space Perspective γίνεται η πρώτη παγκόσμια εταιρεία εμπειρίας διαστημικών ταξιδιών, προσφέροντας ασφαλή και βιώσιμα ταξίδια στην άκρη του διαστήματος από εκεί που ζουν και μεγαλουργούν ενίοτε, οι εξερευνητές.

Σαμπάνια, μουσική και Wi-fi

Η προετοιμασία της πτήσης αρχίζει στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι. Μόλις εγκατασταθούν οι επιβάτες στο κατάλυμά τους, θα ξεκινήσουν με τη συνάντηση με την ομάδα Space Perspective για μια περιήγηση στις εγκαταστάσεις της, συμπεριλαμβανομένης μιας αναλυτικής ενημέρωσης για την ασφάλεια του ταξιδιού.

Το Space Perspective έχει σχεδιάσει το ταξίδι έτσι ώστε να είναι συναρπαστικό και εορταστικό, με άφθονο χρόνο για ήρεμη περισυλλογή. Οι αστροναύτες αναφέρουν την επίδραση του να βλέπει κανείς τον πλανήτη Γη από το διάστημα ως μια εμπειρία που προκαλεί μια εσωτερική αλλαγή που αλλάζει για πάντα τις προοπτικές των θεατών. Επί 6 αξέχαστες ώρες, θα ανεβούν στην άκρη του διαστήματος και θα ενταχθούν στους λίγους τυχερούς -περίπου 600- που έχουν κοιτάξει μέχρι σήμερα τoν πλανήτη μας από ψηλά.

Ο “Ποσειδώνας” θα αναρριχηθεί αργά και ομαλά με το SpaceBalloon™, το οποίο όταν είναι πλήρως φουσκωμένο είναι αρκετά μεγάλο για να φιλοξενήσει άνετα το Άγαλμα της Ελευθερίας, δίνοντας χρόνο στους εξερευνητές να απολαύσουν τα αξιοθέατα κατά τη διάρκεια της ανάβασης. Υπάρχει η δυνατότητα να μοιραστούν κοκτέιλ, να συνομιλήσουν με τους συνεπιβάτες τους και να επιλέξουν την ιδανική λίστα μουσικής για την ανάβαση.

Φυσικά, η κάψουλά τους διαθέτει μια πλήρως εξοπλισμένη τουαλέτα με ασυναγώνιστη θέα. Από το Space Lounge, οι εξερευνητές θα έχουν εκπληκτική ορατότητα 360 μοιρών μέσα από τα μεγαλύτερα παράθυρα που έχουν πετάξει ποτέ στο διάστημα.

Η σύνδεση Wi-Fi υψηλής ταχύτητας θα τους επιτρέψει να «φέρουν» την οικογένεια και τους φίλους τους μαζί τους για τη βόλτα. Η εμπειρία των επιβατών μπορεί να προσαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό σε αυτούς. Από το μενού και τα κοκτέιλ επί του σκάφους, μέχρι το soundtrack και το φωτισμό, οι προσωπικές τους προτιμήσεις μπορούν να ενσωματωθούν στην πτήση.

Το ψηλότερο υψόμετρο που θα αγγίξει το σκάφος θα είναι σχεδόν τα 90 χιλιόμετρα απόστασης από την επιφάνεια της γης. Η άνοδος του Ποσειδώνα κορυφώνεται λοιπόν, πάνω από το 99% της γήινης ατμόσφαιρας στην άκρη του διαστήματος. Οι ταξιδιώτες θα έχουν δύο ώρες για να δουν την καμπύλη της Γης, το απόλυτο σκοτάδι του διαστήματος και τη λεπτή μπλε γραμμή της ατμόσφαιράς – η πεμπτουσία της εμπειρίας του αστροναύτη. Το σκάφος διαθέτει εννέα θέσεις: Οκτώ για τους επιβάτες και μια για τον πιλότο.

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις αναλυτών, η αγορά των διαστημικών ταξιδιών μπορεί να ξεπεράσει τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

