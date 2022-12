Σοκαριστικό βίντεο: Νεαρή γυναίκα κάνει γυμναστική και σωριάζεται στο έδαφος νεκρή (σκληρές εικόνες)

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η Betsy Dayana Jaramillo Ramírez, όπως ήταν το όνομα της 28χρονης, υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο γυμναστήριο στην περιοχή Σάντα Ρόσα στις 29 Νοεμβρίου.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει την Ramirez να κάνει καθίσματα και να σηκώνει βάρη όταν ξαφνικά χάνει τις αισθήσεις της και πέφτει με το πρόσωπο στο έδαφος.

Όσοι βρίσκονταν τη στιγμή εκείνη στο γυμναστήριο έτρεξαν να βοηθήσουν την 28χρονη μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Αν και η 28χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όταν έφτασε εκεί δεν είχε σημάδια ζωής με τους γιατρούς να μην μπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο από το να ανακοινώσουν τον θάνατό της.

Πηγή: protothema.gr

A 28-year-old woman unexpectedly dropped dead while working out at a gym in Ecuador.

The woman — who was identified as Betsy Dayana Jaramillo Ramírez — is believed to have suffered a heart attack at Zona Muscular gym in Santa Rosa, El Oro province, on Nov. 29. pic.twitter.com/tN17G53P9K