Κίνα: Γυναίκα γεννά όρθια έξω από μαιευτήριο γιατί δεν πρόλαβε να πάρει αρνητικό τεστ Covid (vid)

Η γυναίκα από την Κίνα, σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν στο Twitter, αναγκάστηκε να γεννήσει κυριολεκτικά όρθια, έξω από μαιευτήριο στην πόλη Gulan. Κι αυτό γιατί δεν είχε προλάβει να κάνει τεστ για τον κορωνοϊό ώστε να έχει την αρνητική αναφορά που χρειάζεται προκειμένου να μπει στο μαιευτήριο.

Το βίντεο κάνει τον γύρο του Διαδικτύου και έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από εικόνες που εξοργίζουν τους Κινέζους, οι οποίοι μέρα με τη μέρα κατεβαίνουν στους δρόμους της πατρίδας τους διαμαρτυρόμενοι για τη στέρηση της ελευθερίας που υφίστανται στο όνομα της δημόσιας υγείας.

Οι εικόνες καταστολής των διαδηλώσεων και βάναυσων συμπεριφορών των Αρχών που ανεβαίνουν συνεχώς στα social media Κινέζων πολιτών και ανθρωπιστικών οργανώσεων -οι οποίοι παρακάμπτουν με χίλια «κόλπα» τη λογοκρισία του καθεστώτος- είναι συγκλονιστικές.

Πηγή: iefimerida.gr

Graphic warning! I cried when watching this. Woman forced to labor standing in front of Gulan People's Hospital in Gulan County, Luzhou City, #Sichuan Province, #CCPChina as she didn't have a #COVID test report!

This is a shame to entire humankind!#ChinaUprising #chinaprotest pic.twitter.com/cwN6ndaiDM