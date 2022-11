Άστο φίλε: Πήγε να κάνει θεαματική πρόταση γάμου και του έπεσε το δαχτυλίδι στη θάλασσα (vid)

Ένας Αμερικανός θέλησε να κάνει εντυπωσιακή πρόταση γάμου στη σύντροφό του με ολίγον από Τιτανικό. Αφού λοιπόν την ανέβασε σε βάρκα και την έβαλε να ποζάρει όπως η Κέιτ Γουίνσλετ, παριστάνοντας ο ίδιος από πίσω της τον Ντι Κάπριο, έβγαλε από την τσέπη του το δαχτυλίδι. Το οποίο ωστόσο του γλίστρησε κι έπεσε στη θάλασσα, αναγκάζοντάς τον να βουτήξει άρον άρον για να το προλάβει πριν χαθεί στον βυθό.

Ο στόχος, πάντως, επετεύχθη. Η κοπέλα έβαλε τα γέλια και όταν συνήλθε είπε το «ναι».

A man plunges into the water as a proposal attempt goes terribly wrong pic.twitter.com/QgaAWg4xNH