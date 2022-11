Κίνα: Ξυλοκόπησαν και συνέλαβαν δημοσιογράφο του BBC «για να μην κολλήσει κορωνοϊό» (vids)

Ο Εντ Λόρενς «δέχθηκε επίθεση» ενώ κάλυπτε τις διαδηλώσεις στη Σαγκάη, πριν του περάσουν χειροπέδες και τον συλλάβουν, σύμφωνα με ανακοίνωση του BBC που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας Τύπου του στο Twitter.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή έδειχναν τον δημοσιογράφο να σέρνεται στο έδαφος με χειροπέδες.

Ο Λόρενς κρατήθηκε για αρκετές ώρες πριν αφεθεί ελεύθερος, σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Το BBC είναι πολύ ανήσυχο για τη μεταχείριση την οποία υπέστη ο δημοσιογράφος μας Εντ Λορενς, ο οποίος συνελήφθη και του περάστηκαν χειροπέδες καθώς κάλυπτε τις διαδηλώσεις στη Σαγκάη», ανέφερε εκπρόσωπος του ομίλου σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο ρεπόρτερ «χτυπήθηκε» από αστυνομικούς την ώρα που εργαζόταν, όντας διαπιστευμένος δημοσιογράφος.

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το σαββατοκύριακο στην Κίνα, ιδίως σε μεγάλες πόλεις όπως η Σαγκάη και το Πεκίνο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα lockdowns και τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται από τις αρχές στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον της επιδημίας του νέου κορωνοϊού.

Ο εκπρόσωπος τόνισε πως το BBC δεν έχει λάβει «καμία επίσημη εξήγηση ή συγγνώμη από τις κινεζικές αρχές, πέραν μιας δήλωσης δημοσίων λειτουργών, που τον άφησαν κατόπιν ελεύθερο, ότι τον συνέλαβαν για το καλό του, για να μην μολυνθεί (από τον SARS-CoV-2) εν μέσω του πλήθους». «Δεν θεωρούμε πως αυτή είναι αξιόπιστη εξήγηση», πρόσθεσε.

