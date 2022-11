Γιατί έγινε πεδίο μάχης το μεγαλύτερο εργοστάσιο iPhone στον κόσμο (vid)

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλα πλήθη να συγκρούονται με αξιωματούχους που φορούν προστατευτικές στολές, καθώς αυξάνεται η δυσαρέσκεια των εργαζομένων στο εργοστάσιο της Foxconn στο Ζενγκζού της κεντρικής Κίνας.

Εκατοντάδες εργάτες φαίνεται να διαδηλώνουν, ενώ μερικοί από αυτούς εμπλέκονται σε επεισόδια με τις αρχές και άλλοι διαμαρτύρονται για τα τρόφιμα που τους είχαν δοθεί. Πολλοί κατήγγειλαν ότι δεν έλαβαν τα μπόνους που τους είχαν υποσχεθεί, μετά απο ώρες υπερεργασίας.

Σημειώθηκαν επίσης νυχτερινές διαδηλώσεις, με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν: «Υπερασπιστείτε τα δικαιώματά μας! Υπερασπιστείτε τα δικαιώματά μας!» καθώς έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά από αστυνομικούς και ένα αστυνομικό όχημα με φώτα που αναβοσβήνουν, σύμφωνα με το Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP)

Σύννεφα καπνού φάνηκαν να βγαίνουν από το όχημα, ενώ ένας εργάτης έσυρε ένα μεταλλικό οδόφραγμα κατά μήκος του εδάφους, ενώ κάποιος ακούγεται να λέει «Μπαίνουν ορμητικά μέσα! Βόμβες καπνού! Δακρυγόνα!», ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μια από τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας έδειξε τα απανθρακωμένα υπολείμματα μιας πύλης, που προφανώς κάηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το Reuters δεν μπόρεσε αμέσως να επαληθεύσει την αυθεντικότητα των βίντεο, ενώ η Foxconn δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Το hashtag του Weibo «Foxconn Riots» φάνηκε να λογοκρίνεται στο διαδίκτυο, ενώ ορισμένες αναρτήσεις που αναφέρονταν σε μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρίες στο εργοστάσιο της Foxconn παρέμειναν ορατές.

Το εργοστάσιο του Zενγκζού είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής iPhone στον κόσμο με περίπου 200.000 εργαζόμενους. Από το τέλος Οκτωβρίου, πολλοί εργαζόμενοι τράπηκαν σε φυγή, με τις αποδράσεις τους να καταγράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αυξάνεται η απογοήτευση για τη μεταχείριση των εργαζομένων και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται οι Αρχές τα κρούσματα κορονοϊού. Συχνή αιτία διαμαρτυρίας μεταξύ άλλων η ανεπαρκής προμήθεια τροφίμων.

Σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει την παραγωγή, η κατασκευάστρια ξεκίνησε μια προσπάθεια να πείσει τους εργαζόμενους να παραμείνουν και να προσλάβουν περισσότερο προσωπικό, υποσχόμενη υψηλότερους μισθούς ανά ώρα και μπόνους.

Το εργοστάσιο διατήρησε το σύστημα «κλειστής λειτουργίας» στο εργοστάσιο, με βάση το οποίο το προσωπικό ζει και εργάζεται επιτόπου απομονωμένο από τον ευρύτερο κόσμο, λόγω της έξαρσης κορονοϊού στο Zενγκζού. Οι περιορισμοί και η δυσαρέσκεια έπληξαν την παραγωγή, ωθώντας την Apple να δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι περίμενε χαμηλότερες αποστολές premium μοντέλων iPhone 14.

Violent protests erupt at China’s largest iPhone factory as new recruits express frustration over allegedly being housed alongside employees who may have Covid.



