Τουρκία: Στους 48 οι τραυματίες - Η στιγμή του ισχυρού σεισμού των 5,9 Ρίχτερ (vid)

Κατά το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) ήταν ισχύος 6,1 βαθμών, ενώ το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) υπολόγισε ότι ήταν μεγέθους 6 Ρίχτερ.

Ο σεισμός ήταν επιφανειακός με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα δέκα χιλιόμετρα. Σημειώθηκε στις 04:08 (τοπική ώρα· 03:08 ώρα Ελλάδας) και το επίκεντρό του βρίσκεται περίπου 170 χιλιόμετρα ανατολικά της Κωνσταντινούπολης. Έγινε αισθητός τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στην Άγκυρα.

Ο δήμαρχος της πόλης Ντουτζέ, ο Φαρούκ Εζλού, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk πως πολλοί κάτοικοι πανικοβλήθηκαν.

Η Τουρκία βρίσκεται πάνω από αρκετές τεκτονικές πλάκες και η σεισμική δραστηριότητα στη χώρα είναι έντονη.

Ένας από τους πιο ισχυρούς σεισμούς των τελευταίων ετών, τον Οκτώβριο του 2020 στη Σμύρνη (Ιζμίρ), στα τουρκικά παράλια στο Αιγαίο, στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 100 ανθρώπους.

Τον Ιανουάριο του 2000, σεισμός 6,8 βαθμών έπληξε την Ελαζίγ, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 40 ανθρώπους.

Τον Νοέμβριο του 1999, σεισμός 6,3 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε περίπου 900 ανθρώπους στην περιοχή της Ντουτζέ.

Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, πολύ ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 17.100 ανθρώπους γύρω από τη βιομηχανική πόλη Νικομήδεια (Ιζμίτ), σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων.

Σεισμολόγοι έχουν προειδοποιήσει τελευταία πως υπάρχει ενδεχόμενο ισχυρός σεισμός να πλήξει την Κωνσταντινούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, το προσεχές διάστημα.

