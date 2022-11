Συναγερμός στη Βιρτζίνια: Μάνατζερ σε κατάστημα Walmart σκότωσε και τραυμάτισε εργαζόμενους (vid)

Χάος έχει προκληθεί στην πόλη Τσέσαπικ της Βιρτζίνια, στις ΗΠΑ, μετά την επίθεση ενόπλου σε κατάστημα της αλυσίδας Walmart.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ο δράστης, ο οποίος φέρεται να σκοτώθηκε, ήταν μάνατζερ του καταστήματος και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως συναδέλφους του την ώρα που αυτοί έκαναν διάλειμμα σε ειδικό χώρο.

Προς το παρόν δεν υπάρχει ακριβής αριθμός θυμάτων, σύμφωνα όμως με αμερικανικά ΜΜΕ, «έχουμε αρκετούς νεκρούς και τραυματίες».

Ο δράστης έχει αναγνωριστεί ως ο 31χρονος Αντρέ Μπινγκ (φωτό)

#BREAKING Chesapeake police confirm they responded to the Sam’s Circle Walmart for an active shooter. Multiple people have died and multiple people are injured. @WAVY_News pic.twitter.com/wF6faU4swL — Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022