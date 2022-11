Συγκλονιστική φωτογραφία: Εγχείρηση καρδιάς στην Ουκρανία μέσα στο σκοτάδι

Στη συγκεκριμένη εικόνα φαίνονται γιατροί να πραγματοποιούν εγχείρηση καρδιάς σε ασθενή στην πόλη Λβιβ, μέσα στο σκοτάδι.

Ένας τοπικός αξιωματούχος δήλωσε χθες ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν τους περισσότερους από τους 13 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία στη δυτική περιοχή του Λβιβ την Τρίτη, καθώς η Μόσχα εξαπέλυσε το μεγαλύτερο μπαράζ χτυπημάτων σε εθνικό επίπεδο εδώ και πάνω από ένα μήνα.

Τρεις εγκαταστάσεις ενεργειακών υποδομών υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την επίθεση, δήλωσε ο Κοζάτσκι, και 700.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Αξιωματούχος του γραφείου του Ουκρανού προέδρου δήλωσε την Τετάρτη ότι η παροχή ενέργειας έχει αποκατασταθεί κατά 95%.

Πηγή: lifo.gr

A photo that the whole world should see#Lviv surgeons performed a successful heart operation in the absence of electricity. pic.twitter.com/GvgmCTD86f