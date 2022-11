Κολομβία: 271 νεκροί από τις πλημμύρες το Νοέμβριο

Νεκροί, τραυματίες και μεγάλες καταστροφές στην Κολομβία από τις πλημμύρες

Τουλάχιστον 271 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του μήνα εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν στην Κολομβία οι ισχυρές βροχοπτώσεις. Την ίδια ώρα, σε έκθεση της υπηρεσίας διαχείρισης φυσικών καταστροφών (UNGRD) υπογραμμίζεται ότι η φετινή περίοδος των βροχών στην Κολομβία αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια εδώ και 40 χρόνια, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι το Μάρτιο.

Οι βροχές, που συνδέονται με το φαινόμενο «Λα Νίνια» και την κλιματική αλλαγή, εντάθηκαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, επηρεάζοντας 745.000 ανθρώπους σε 32 περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με την UNGRD.

Μερίδα του Τύπου αναφέρεται εκτενώς στον ιδιαίτερα βροχερό χειμώνα φέτος: «Ένας χειμώνας που ξεχειλίζει», ήταν ο τίτλος της εφημερίδας El Espectador χθες Πέμπτη, ενώ άλλα μέσα υπογραμμίζουν την αποψίλωση των δασών που πολλαπλασιάζει τον αντίκτυπο των πλημμυρών.

Hundreds Of Towns In Colombia On Red Alert After Major Flooding

Εκτός από τους 271 θανάτους που καταγράφηκαν από τις αρχές Νοεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων δύο το περασμένο Σαββατοκύριακο στην πρωτεύουσα Μπογκοτά, τραυματίστηκαν 348 άνθρωποι, καταστράφηκαν 6.755 σπίτια, εκατοντάδες δρόμοι και γέφυρες.

Η χειμερινή περίοδος στην Κολομβία διαρκεί συνήθως μέχρι το Δεκέμβριο, αλλά υπάρχει «πιθανότητα άνω του 58%» να επεκταθεί μέχρι το Φεβρουάριο και ενδεχομένως τον Μάρτιο, προειδοποίησε ο διευθυντής της UNGRD Χαβιέ Πάβα σε συνέντευξη Τύπου.

Η κυβέρνηση του προέδρου Γκουστάβο Πέτρο κήρυξε πρόσφατα κατάσταση «εθνικής καταστροφής» για να αποδεσμεύσει περισσότερους πόρους για την αποκατάσταση των ζημιών και την ανακούφιση των πλημμυροπαθών.

Λόγω των καταστροφών που υπέστησαν πολλές καλλιέργειες αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω οι τιμές των τροφίμων, προειδοποίησε επίσης η UNGRD. Όλα αυτά, ενώ η Κολομβία καταγράφει τον υψηλότερο πληθωρισμό εδώ και δύο δεκαετίες (11,4% σε ετήσια βάση) και μια άνευ προηγουμένου υποτίμηση του εθνικού νομίσματος έναντι του αμερικανικού δολαρίου.

Πηγή: newsbomb.gr