Ινδός food blogger στραγγάλισε την κοπέλα του, την τεμάχισε και την τάισε σε σκυλιά

Η αστυνομία συνέλαβε το περασμένο Σάββατο τον 28χρονο Αφτάμπ Πουναγουάλα για τη δολοφονία της 27χρονης Σράντχα Γουαλκάρ. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Πουναγουάλα δολοφόνησε την άτυχη γυναίκα μετά από καυγά που είχαν στις 18 Μαΐου για το ζήτημα του γάμου. Αφού τεμάχισε το πτώμα σε 35 κομμάτια, τα τοποθέτησε σε μαύρες σακούλες μέσα σε ψυγείο που αγόρασε μετά τον φόνο. Μέσα στις τρεις εβδομάδες που ακολούθησαν, ο δολοφόνος ξεφορτωνόταν σιγά σιγά τα κομμάτια, πότε βγαίνοντας έξω τη νύχτα και πετώντας τα σε μέρη όπου δεν θα έψαχνε κανείς, και πότε ταΐζοντάς τα σε αδέσποτα σκυλιά στο νότιο Δελχί.

Μετά τη σύλληψη του ο 28χρονος είπε στις Αρχές ότι η ιδέα να τυλίξει με πλαστικό τα κομμάτια της σορού και να τα βάλει σε μαύρες σακούλες ήταν κάτι που εμπνεύστηκε από την τηλεοπτική σειρά Dexter. Σε αυτή την πετυχημένη αμερικάνικη σειρά, ο κεντρικός ήρωας, ένας serial killer, τυλίγει με πλαστική μεμβράνη τις τεμαχισμένες σορούς των θυμάτων του, και ακολουθεί μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία για να τις «ξεφορτώνεται» και να διαφεύγει της σύλληψης.

«Αντέγραψε ό,τι έκανε ο κεντρικός χαρακτήρας για να τεμαχίσει τη σορό και να την πετάξει» είπε μια πηγή με γνώση της έρευνας στην The Indian Express.

Μετά τη δολοφονία ο Πουναγουάλα, ο οποίος είχε σπουδάσει σεφ και ήταν food blogger, άρχισε να επικοινωνεί μέσω του Instagram του θύματος με φίλους και συγγενείς της, για να τους κάνει να πιστεύουν ότι είναι ακόμα ζωντανή. Στη συνέχεια πέταξε το κινητό της και τα ρούχα της, έψαξε στο Google «πώς μπορεί να καθαρίσει κανείς λεκέδες αίματος από το πάτωμα» και... ξαναγράφτηκε στο dating app μέσω του οποίου είχε γνωρίσει την 27χρονη πριν από τρία χρόνια, προτού κάνουν σχέση και μετακομίσουν μαζί από τη Μουμπάι στο Δελχί.

Αξίζει να σημειωθεί πως, όταν άρχισε να αναζητά καινούργια σύντροφο, κομμάτια της άτυχης γυναίκας βρίσκονταν ακόμα μέσα στο ψυγείο του.

Λίγες εβδομάδες αφότου ο δράστης σταμάτησε να απαντά στα μηνύματα online, παριστάνοντας το θύμα, οι ανήσυχοι φίλοι της κοπέλας ειδοποίησαν τους συγγενείς της. Ο πατέρας της προσπάθησε να την βρει και, όταν δεν τα κατάφερε, δήλωσε την εξαφάνισή της στην αστυνομία. Τότε ξεκίνησε η εντατική έρευνα των Αρχών που θα κατέληγε στη σύλληψη του δράστη.

Από την αρχή του δεσμού της Γουαλκάρ με τον 28χρονο, οι γονείς της δεν ενέκριναν αυτόν τον δεσμό. Σύμφωνα με τον πατέρα της, η 27χρονη τηλεφωνούσε στη μητέρα της και έλεγε ότι ο Αφτάμπ τη χτυπούσε. Όταν η μητέρα της πέθανε το 2020, γύρισε για δύο εβδομάδες σπίτι της για να τη θρηνήσει και έπειτα επέστρεψε στο Δελχί για να ζήσει με το μελλοντικό της δολοφόνο.

Τότε ήταν που άρχισε να του ασκεί πίεση για το ζήτημα του γάμου, αφού ο ίδιος της είχε υποσχεθεί ότι θα παντρεύονταν αλλά κατόπιν άλλαξε γνώμη. Οι καυγάδες τους γίνονταν με τον καιρό όλο και πιο έντονοι. Τελικά, στις 18 Μαίου, ο Πουναγουάλα έκοψε το νήμα της ζωής της γυναίκας και επινόησε το φρικτό σχέδιο το οποίο πίστευε πως θα τον κρατούσε εκτός φυλακής. Ευτυχώς για όλους εκτός από τον ίδιο, έκανε λάθος.

Πηγή: protothema.gr



Aftab Amin Poonawala seen sleeping inside Delhi Police lockup in Mehrauli



Aftab Amin looks to have no remorse and no guilt, six months after he killed his live-in partner Shraddha & dismembered her into 35 parts.



Mind you, only 18 parts have been recovered.Such was the planning pic.twitter.com/iIoMPFFx73