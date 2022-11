Συνεχίζεται το θρίλερ: «Ο πύραυλος που έπληξε πολωνικό έδαφος ήταν ουκρανικός» λένε οι ΗΠΑ

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ αναφέρουν πως με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση τους, ο πύραυλος ήταν αντιαεροπορικός κι εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για την κατάρριψη ρωσικού εισερχόμενου πυραύλου, ανέφερε μέσω Twitter ρεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press.

Το ΝΑΤΟ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση σήμερα, Τετάρτη την ώρα που η Μόσχα αρνείται κάθε εμπλοκή αποδίδοντας το χτύπημα σε προβοκάτσια, ενώ αποστάσεις από το σενάριο ότι οι πύραυλοι προέρχονται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, πήρε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Λίγη ώρα αργότερα, ανέφερε πως υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο πύραυλος προερχόταν από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Μπάιντεν εκτίμησε πως οι αρχικές πληροφορίες υποδεικνύουν πως μπορεί να μην οφειλόταν σε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τη Ρωσία. Ερωτηθείς για τις εκτιμήσεις πως οι εκρήξεις οφείλονταν σε ρωσικούς πυραύλους, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «υπάρχουν προκαταρκτικές πληροφορίες που το θέτουν υπό αμφισβήτηση. Δεν θέλω να το πω προτού ολοκληρώσουμε την έρευνα, αλλά είναι απίθανο, από τη τροχιά, (ο πύραυλος) να βλήθηκε από τη Ρωσία — πάντως θα το δούμε».

Οι ΗΠΑ και το NATO θα διενεργήσουν πλήρη έρευνα προτού ενεργήσουν, πρόσθεσε ο κ. Μπάιντεν.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας, ενώ παρόντες ήταν επίσης οι ηγέτες της Ισπανίας, της Ολλανδίας και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τα κράτη που συμμετείχαν, πλην Ιαπωνίας, είναι μέλη του NATO, όπως η Πολωνία.

Ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ ζήτησε η Πολωνία

Την ίδια στιγμή, σήμερα, οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσουν σήμερα κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας για την ενεργοποίηση του μηχανισμού διαβούλευσης που προβλέπει το Άρθρο 4 της ιδρυτικής συνθήκης της Συμμαχίας, δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters δυο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Το άρθρο 4 της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ προβλέπει πως κάθε κράτος μέλος μπορεί να εγείρει ζήτημα απειλής για την ασφάλειά του και να ζητήσει από τους συμμάχους του να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις για να εξεταστεί η σοβαρότητα της απειλής και το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Διπλωμάτης δήλωσε στο Ρόιτερς πως η Βορειοατλαντική Συμμαχία θα ενεργήσει με προσοχή, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζεται χρόνος για να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στο χωριό Σεβόντοφ της ανατολικής Πολωνίας, κοντά στα ουκρανικά σύνορα, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη το απόγευμα της Τρίτης.



