Κάποιος ξόδεψε 218.000 δολάρια για να αγοράσει σε δημοπρασία τα σανδάλια του Στιβ Τζομπς

Σε δημοπρασία που διοργάνωσε ο Οίκος Julien's Auctions στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ το περασμένο Σαββατοκύριακο, ένας κύριος ξόδεψε 218.000 δολάρια για να κάνει δικά του τα μεταχειρισμένα σανδάλια, μάρκας Birkenstocks, του συνιδρυτή της Apple και πρωτοπόρου στον χώρο της τεχνολογίας Steve Jobs.

Σύμφωνα με το CNN, είναι τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί ποτέ για ένα ζευγάρι σανδάλια σε δημοπρασία.

Όπως ανέφερε ο οίκος που διοργάνωσε τη συγκεκριμένη δημοπρασία, τα σανδάλια είναι «καλά χρησιμοποιημένα» και παραμένουν σε άριστη κατάσταση.

Το συγκεκριμένο υπόδημα αποτελούσε βασικό στοιχείο της γκαρνταρόμπας του εκκεντρικού Steve Jobs τις δεκαετίες του '70 και του '80, ενώ, όπως ανέφερε ο oίκος δημοπράτησης, «το πέλμα από φελλό και γιούτα διατηρεί το αποτύπωμα των ποδιών του, το οποίο είχε διαμορφωθεί μετά από χρόνια χρήσης».

«Ο Steve Jobs άλλαξε τον κόσμο όχι μόνο με τις επαναστατικές του καινοτομίες, αλλά με το επιχειρηματικό του στυλ και τη μόδα στο να φοράει σανδάλια», δήλωσε στο CNN ο Darren Julien, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της Julien's Auctions, που διοργάνωσε τη δημοπρασία.

Πηγή: iefimerida.gr

