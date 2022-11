Ιστορική ημέρα η Τρίτη: Ο Παγκόσμιος πληθυσμός έσπασε το φράγμα των 8 δισεκατομμυρίων

Την ώρα που η Γη μετρούσε λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο κατοίκους ως τη δεκαετία του 1800, χρειάστηκαν μόνο 12 χρόνια για να αυξηθεί ο πληθυσμός από τα 7 στα 8 δισεκατομμύρια.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται με τον πιο αργό ρυθμό από το 1950, έχοντας πέσει κάτω από 1 τοις εκατό το 2020.

Οι τελευταίες προβλέψεις των Ηνωμένων Εθνών υποδηλώνουν ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα μπορούσε να αυξηθεί σε περίπου 8,5 δισεκατομμύρια το 2030 και 9,7 δισεκατομμύρια το 2050. Προβλέπεται μάλιστα να φτάσει σε ένα ανώτατο όριο περίπου 10,4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων κατά τη δεκαετία του 2080 και να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο μέχρι το 2100.

Η ετήσια έκθεση World Population Prospects 2022 αναφέρει επίσης ότι η γονιμότητα έχει μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες σε πολλές χώρες. Σήμερα, τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε μια χώρα ή περιοχή όπου η γονιμότητα κατά τη διάρκεια της ζωής είναι κάτω από 2,1 γεννήσεις ανά γυναίκα, περίπου το επίπεδο που απαιτείται για μηδενική ανάπτυξη μακροπρόθεσμα για έναν πληθυσμό με χαμηλή θνησιμότητα. Οι πληθυσμοί 61 χωρών ή περιοχών προβλέπεται να μειωθούν κατά 1 τοις εκατό ή περισσότερο μεταξύ 2022 και 2050, λόγω των σταθερών χαμηλών επιπέδων γονιμότητας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, των αυξημένων ρυθμών μετανάστευσης.

"Η ιστορική αυτή ημέρα είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε τη διαφορετικότητά μας, να αναγνωρίσουμε την κοινή μας ανθρωπιά και να θαυμάσουμε τις εξελίξεις στην υγεία που έχουν παρατείνει τη διάρκεια ζωής και μείωσαν δραματικά τα ποσοστά μητρικής και παιδικής θνησιμότητας", δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε παλαιότερη δήλωσή του. "Ταυτόχρονα, είναι μια υπενθύμιση της κοινής μας ευθύνης να φροντίζουμε τον πλανήτη μας και μια στιγμή για να σκεφτούμε πού εξακολουθούμε να υστερούμε στις δεσμεύσεις μας ο ένας προς τον άλλον", είχε πει.

Οι πολυπληθέστερες χώρες έως το 2050



Πάνω από το ήμισυ της προβλεπόμενης αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2050 εκτιμάται ότι θα συγκεντρωθεί σε οκτώ χώρες: τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Αίγυπτο, την Αιθιοπία, την Ινδία, τη Νιγηρία, το Πακιστάν, τις Φιλιππίνες και την Ενωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας.

Οι χώρες της υποσαχάριας Αφρικής αναμένεται να συνεισφέρουν περισσότερο από το ήμισυ της αύξησης που αναμένεται έως το 2050.

Έκπληξη αποτελεί επίσης το γεγονός, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, πως η Ινδία προβλέπεται να ξεπεράσει την Κίνα ως η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου το 2023.

Η Ινδία, μια χώρα με 1,4 δισεκ. κατοίκους η οποία θα γίνει η πιο πολυπληθής παγκοσμίως το 2023 ξεπερνώντας την Κίνα, τις επόμενες δεκαετίες θα γνωρίσει ραγδαία άνοδο του αστικού πληθυσμού της, την ώρα που οι μεγαλουπόλεις της είναι ήδη υπερπλήρεις και αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε βασικές υποδομές.

Από την άλλη ο πληθυσμός της Κίνας και οι 1,42 δισ. κάτοικοί της το 2022 θα αρχίσουν να μειώνονται για να φθάσουν το 1,3 δισ. το 2050.

Το όριο των 8 δισεκατομμυρίων ξεπεράστηκε την ώρα που διεξάγεται η διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP27) στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην οποία καθίσταται για μία ακόμη φορά ξεκάθαρη η αδυναμία των πιο πλούσιων χωρών, που ευθύνονται κυρίως για την υπερθέρμανση του πλανήτη, και των φτωχών, που υφίστανται κυρίως τις επιπτώσεις και ζητούν βοήθεια για να αντεπεξέλθουν, να συμφωνήσουν για να μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου.

Όμως, όπως υπενθυμίζει ο ΟΗΕ, "αν και το δημογραφικό επιδεινώνει τις επιπτώσεις της οικονομικής ανάπτυξης στο περιβάλλον", "οι χώρες όπου η κατανάλωση φυσικών πόρων και οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου είναι μεγαλύτερες ανά κάτοικο είναι γενικά αυτές όπου το εισόδημα ανά κάτοικο είναι πιο υψηλό και όχι αυτές στις οποίες παρατηρείται γρήγορη αύξηση του πληθυσμού".

"Ο αντίκτυπός μας στον πλανήτη καθορίζεται περισσότερο από τη συμπεριφορά μας απ’ ό,τι από τον αριθμό μας", εξήγησε η Τζένιφερ Σκιούμπα ερευνήτρια στο Wilson Center.



The world's population has reached 8 billion people.



The #UnitedNations predicts that the world's population could grow to about 8.5 billion in 2030 and 9.7 billion in 2050. It will peak at about 10.4 billion people in the 2080s and remain at that level until 2100. pic.twitter.com/9SjGweFQ0S