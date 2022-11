Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη – Έδωσαν φωτογραφίες από τη σύλληψη της ύποπτης

Ξημερώματα της Δευτέρας (14.11.2022), ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σουϊλού ανακοίνωσε ότι συνελήφθη το πρόσωπο που πυροδότησε τη βόμβα στη λεωφόρο Ιστικλάλ, στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης. Από την πρώτη στιγμή οι τουρκικές αρχές είχαν δώσει ως ύποπτη μια γυναίκα και μάλιστα είχαν διαρρεύσει ότι ήταν κόρη Κούρδου μαχητή που είχε σκοτωθεί τη δεκαετία του ’90, σε μια πρώτη προσπάθεια να συνδέσουν την έκρηξη με τους έξι νεκρούς με το PKK.

Αν και ο Σουλεϊμάν Σοϊλού δεν έδωσε λεπτομέρειες για το “πρόσωπο” που συνελήφθη (μαζί με άλλα 21 άτομα), ήρθαν νέα ντοκουμέντα στο φως λίγο αργότερα να αποκαλύψουν περισσότερα.

Αρχικά, τα τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο, λίγο πριν από τη φονική έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη με τους 6 νεκρούς και τους 81 τραυματίες.

Ένα βίντεο που δείχνει τη γυναίκα με την μαύρη μαντίλα να τρέχει να διαφύγει και κόσμο γύρο της να κοιτά προς τα πίσω πανικόβλητος, προφανώς γιατί έχει ήδη γίνει η έκρηξη.

Πηγή: newsit.gr

Turkish media publish the photos showing the arrest of Istanbul bomber pic.twitter.com/WDRklpdjYs

The bomber in Istiklal Street fleeing after detonating the bomb in this footage. #Istanbul pic.twitter.com/f2cTKrWHEN