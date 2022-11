Τραγωδία στο Ντάλας: Συγκλονιστικό βίντεο με σύγκρουση αεροσκαφών

Τραγωδία στο Ντάλας, καθώς δύο αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της επίδειξης στο Wings Over Dallas, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και κατέπεσαν.

Ένα μικρό αεροσκάφος έπεσε πάνω σε ένα βομβαρδιστικό της εποχής του Β’ ΠΠ, Β-17. Η σύγκρουση είναι σφοδρή και τα δύο αεροπλάνα πέφτουν στο έδαφος και στον αυτοκινητόδρομο 67, με τις αρχές να κλείνουν ένα μεγάλο τμήμα του.

Η διοργάνωση Wings Over Dallas, διεξάγεται από οργάνωση που ασχολείται με τη διατήρηση αεροσκαφών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

