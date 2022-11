Η στιγμή που αστυνομικός αδειάζει το όπλο του σε μαύρο που επιτέθηκε σε γυναίκα (vid)

Γύρω στις 3:30 μ.μ (τοπική ώρα), αστυνομικοί κλήθηκαν στην περιοχή του Harlem Park, μετά από αναφορές ότι ένας άνδρα επιτέθηκε σε μια γυναίκα με μαχαίρι στο δρόμο. Μόλις έφθασε στη σκηνή ο αστυνομικός διέταξε τον άνδρα να πετάξει το μαχαίρι, αλλά ο άνδρας συνέχισε να επιτίθεται στη γυναίκα, είπε ο αστυνομικός επίτροπος της Βαλτιμόρης Μάικλ Χάρισον.

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός πυροβόλησε πολλές φορές, είπε ο Χάρισον. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, όπου κατέληξε. Ο Χάρισον είπε ότι το τμήμα εξέτασε πλάνα από πολλές κάμερες που φέρουν στο σώμα τους οι αστυνομικοί. Στο βίντεο του πυροβολισμού που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακούγονται δεκατρείς πυροβολισμοί.

Η αστυνομία δεν ταυτοποίησε τον άνδρα που σκοτώθηκε, αλλά πολλές πηγές επιβεβαίωσαν στο FOX45 News ότι το θύμα ήταν ο Tyree Moorehead, πρώην μέλος συμμορίας. Τον Αύγουστο, πυροβολήθηκε τρεις φορές έξω από ένα κατάστημα στην Ανατολική Βαλτιμόρη. Αργότερα, η αστυνομία έκανε έρευνα στο σπίτι του μετά τον πυροβολισμό.

Ο αστυνομικός επίτροπος Μάικλ Χάρισον είπε ότι η γυναίκα δεν μαχαιρώθηκε ή πυροβολήθηκε και ότι ήταν σε καλή κατάσταση. Κανένας αξιωματικός δεν τραυματίστηκε. Ο δήμαρχος Μπράντον Σκοτ επαίνεσε τις γρήγορες ενέργειες των αστυνομικών.

«Θα μπορούσαμε να μιλάμε εδώ απόψε για μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της επίσης. Αλλά δεν είμαστε λόγω των ενεργειών που έκαναν γρήγορα», είπε ο Σκοτ «Δεν μπορούν να υπάρχουν ανθρώποι που επιτίθενται σε γυναίκες στη μέση του δρόμου και στο φως της ημέρας στην πόλη της Βαλτιμόρης». Όπως συνηθίζεται στους θανατηφόρους πυροβολισμούς της αστυνομίας, η Ανεξάρτητη Διεύθυνση Ερευνών (IID) του Γενικού Εισαγγελέα του Μέριλαντ θα εξετάσει την υπόθεση.

