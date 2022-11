ΗΠΑ: Νεκρός στα 34 του ο ράπερ, τραγουδιστής και ηθοποιός Άαρον Κάρτερ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών ο διάσημος τραγουδιστής, ράπερ και ηθοποιός Άαρον Κάρτερ.

Εκπρόσωπος του τμήματος του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες δήλωσε ότι ανταποκρίθηκαν σε κλήση για βοήθεια στο σπίτι του Κάρτερ στο Λάνκαστερ της Καλιφόρνιας το Σάββατο το πρωί γύρω στις 11 π.μ. τοπική ώρα, και εκεί ο 34χρονος βρέθηκε νεκρός. Πηγή ανέφερε στο CNN ότι βρέθηκε μέσα στην μπανιέρα του, ενώ οι Αρχές δεν έδωσαν καμία πληροφορία σχετικά με την πιθανή αιτία θανάτου.

Ο Κάρτερ, ο οποίος έγινε διάσημος ως παιδί με ποπ τραγούδια όπως το "I Want Candy" και το "Crush on You", αφήνει πίσω του τον 11 μηνών γιο του, τον Πρινς. Ήταν αδερφός του Νικ Κάρτερ των Backstreet Boys.

Το ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ του τραγουδιστή, κυκλοφόρησε το 1997 και εμφανίστηκε ως opening act για τους Backstreet Boys νωρίτερα την ίδια χρονιά. Το πέμπτο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του, "Love", κυκλοφόρησε το 2018.

Ο Κάρτερ ήταν επίσης γνωστός για τους ρόλους του σε τηλεοπτικές σειρές όπως το "Lizzie McGuire" στο Disney Channel και το "7th Heaven", το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στο τηλεοπτικό δίκτυο The WB. Εμφανίστηκε επίσης στη σειρά ριάλιτι της οικογένειάς του στο E! Entertaiment Television, "House of Carters".

Ο τραγουδιστής δέχτηκε ένα κύμα αγάπης και υποστήριξης από τους θαυμαστές του και άλλες διασημότητες το 2017, αφού αποκάλυψε ότι είναι αμφιφυλόφιλος. «Υπάρχει κάτι που θα ήθελα να πω που θεωρώ σημαντικό για τον εαυτό μου και την ταυτότητά μου, το οποίο με βαραίνει στο στήθος για σχεδόν τη μισή μου ζωή», έγραψε ο Κάρτερ στο Twitter. «Αυτό δεν μου προκαλεί ντροπή, απλά είναι ένα βάρος που κρατούσα για πολύ καιρό και θα ήθελα να το σηκώσω από πάνω μου».

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε το 2019 σε ένα επεισόδιο του «The Doctors» για τη μάχη του με πολλαπλά προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας, σχιζοφρένεια, οξύ άγχος και μανιοκατάθλιψη. «Αυτή είναι η πραγματικότητά μου», είπε ο Κάρτερ, καθώς κρατούσε μια πλαστική σακούλα με πολλαπλά μπουκάλια συνταγών σε ένα απόσπασμα που παρουσιάστηκε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook.

Το 2017, ο Κάρτερ συνελήφθη στη Τζόρτζια ως ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και κατοχή μαριχουάνας, καθώς ο ίδιος και η τότε φίλη του Μάντισον Πάρκερ ταξίδευαν στην κομητεία Χάμπερσαμ.

Ο τραγουδιστής δήλωσε αργότερα σε συνέντευξή του ότι δεν πίνει και αρνήθηκε ότι έχει πρόβλημα με τα ναρκωτικά. «Δεν χρειάζομαι βοήθεια», είπε. «Αυτό που χρειάζομαι είναι να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είμαι άνθρωπος και ότι κάνω λάθη όπως κάθε άλλος άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ποτέ δεν θα διακινδύνευα τη ζωή μου ή τη ζωή της φίλης μου».

