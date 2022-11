Γλυτώσαμε κι από αυτό - Στον Ειρηνικό έπεσε το κομμάτι του κινεζικού πυραύλου

Όπως μεταδίδουν οι New York Times, επικαλούμενοι επίσημη ανακοίνωση υπηρεσίας των ΗΠΑ, ο κινεζικός πύραυλος, που είχε βάρος 23 τόνων και ύψος 10ώροφου κτήριου, κατέπεσε στον Ειρηνικό, χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα.

Το διαστημικό αυτό σκουπίδι ήταν τμήμα του πυραύλου Long March 5B, που εκτοξεύτηκε από την Κίνα για να ολοκληρωθεί ο διαστημικός σταθμός Τιανγκόνγκ.

#USSPACECOM can confirm the People’s Republic of China Long March 5B #CZ5B rocket re-entered the atmosphere over the south-central Pacific Ocean at 4:01am MDT/10:01 UTC on 11/4. For details on the uncontrolled reentry’s impact location, we once again refer you to the #PRC.