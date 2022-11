Αποζημίωση 21 εκατ. στην οικογένεια 27χρονου που υπέστη μη αναστρέψιμη βλάβη μετά από επέμβαση ρουτίνας

Όπως αναφέρει η New York Post, ο 27χρονος, που μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Βενεζουέλα, έσπασε το πόδι του το 2017, όταν έπεσε από μια σκάλα ενώ ήταν στη δουλειά του και κρεμούσε τα φώτα σε χριστουγεννιάτικα δέντρα.

Ο Rojas εισήχθη στο Baylor University Medical Center για χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος στην αριστερή κνήμη. Η επέμβαση αναμενόταν να διαρκέσει μόλις 2 ώρες και είναι από αυτές που θεωρούνται «επεμβάσεις ρουτίνας».

«Την προηγούμενη ημέρα μου είπε ότι ήταν μια απλή επέμβαση» είπε στο δικαστήριο για την υπόθεση του 27χρονου, μέσω βίντεο.

Όμως, τα πράγματα πήραν απροσδόκητη τροπή και ο Rojas υπέστη υποξική-ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια, μια εγκεφαλική βλάβη που οφείλεται στην έλλειψη ροής αίματος και οξυγόνου στον εγκέφαλο και δεν ξύπνησε ποτέ μετά την επέμβαση.

«Φαίνεται ότι υπέστη χαμηλή αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια της επέμβασης που σταμάτησε την παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλό του» δήλωσε ο Bruce Steckler, δικηγόρος της οικογένειας Rojas. «Όταν ο εγκέφαλος δεν αιματώνεται, πεθαίνει» προσέθεσε.

Η αγωγή της οικογένειας Rojas αναφέρει ότι η κατάσταση του Carlos David Castro Rojas επιδεινώθηκε επειδή ο γιατρός του επέβλεπε τέσσερις αναισθησιολόγους-νοσηλευτές, γνωστούς ως CRNAs, οι οποίοι είχαν ταυτόχρονα τη φροντίδα και άλλων ασθενών.

«Ως αποτέλεσμα, η θέση μας είναι ότι ενώ αυτό μπορεί να είναι επιχειρηματικά συμφέρον, δεν είναι υπεύθυνη και σωστή άσκηση της ιατρικής, διότι δεν υπάρχει περίπτωση ένας αναισθησιολόγος να μπορεί να επιβλέπει τόσους πολλούς CRNAs ταυτόχρονα» δήλωσε ο Steckler.

«Νομίζω ότι οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων ότι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έναν αναισθησιολόγο με σπουδές στην ιατρική, προϋπηρεσία και εκπαίδευση, αντί για έναν CRNA που έχει μόνο πτυχίο νοσηλευτικής και κάποιον χρόνο εκπαίδευσης» υποστηρίζει η οικογένεια.

Η εταιρεία U.S. Anesthesia Partners of Texas, στην οποία εργάζονται ο γιατρός και οι νοσηλευτές – αναισθησιολόγοι που πραγματοποίησαν τη χειρουργική επέμβαση, υπερασπίστηκε την ομάδα της σε δήλωσή της στο KDFW-TV.

«Ενημερωθήκαμε για την ετυμηγορία των ενόρκων και ενώ σεβόμαστε το σύστημα αστικής δικαιοσύνης, πιστεύουμε ακράδαντα ότι το προσωπικό μας παρείχε στον ασθενή εξαιρετική φροντίδα» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η μητέρα του Rojas δήλωσε ότι αρνήθηκε να βγάλει τον γιο της από τη μηχανική υποστήριξη παρά το γεγονός ότι την παρότρυναν να το κάνει. Ο Rojas θα χρειάζεται 24ωρη φροντίδα για το υπόλοιπο της ζωής του και φέρεται να έχει τη νοητική ικανότητα ενός παιδιού ενός έτους, αλλά εξακολουθεί να φαίνεται χαρούμενος κάθε φορά που βλέπει τη μητέρα του.

«Θα φροντίσω τον γιο μου. Ήταν τα πάντα για μένα» συγκινεί η μητέρα του Rojas.

Πηγή: newsbeast.gr

