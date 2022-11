Νεκρός ο ράπερ Takeoff - Τον πυροβόλησαν την ώρα που έπαιζε ζάρια (vid)

Ο πασίγνωστος ράπερ Takeoff έφυγε από τη ζωή, έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκε σ’ ένα πάρτι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας ήταν σ’ ένα πάρτι και έπαιζε ζάρια. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, υπήρξε ένταση και κάποιος έβγαλε όπλο και τον σκότωσε! Η σφαίρα τον βρήκε στο κεφάλι.

Στην αρχή προσπάθησαν να τον μετακινήσουν, αλλά διαπίστωσαν εκείνη τη στιγμή ότι ήταν νεκρός. Η αστυνομία έκανε αρχικά αναφορά για έναν νεκρό, ωστόσο στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι υπήρξαν και δύο τραυματίες, οι οποίοι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο ράπερ Takeoff έγινε γνωστός μέσα από τις επιτυχίες που έκανε με τους Quavo και Offset, στο συγκρότημα Migos, με τα τραγούδια του να μετρούν δισεκατομμύρια προβολές.

Πηγή: newsit.gr

RIP #Takeoff 🙏 He was reportedly shot & killed last night in Houston over a dice game.. 😳 pic.twitter.com/Yr9nBeBdnw