Ο εφιάλτης είναι ακόμα εδώ: Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο, πυραυλικές επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία (vids)

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας (31.10.2022) σειρά εκρήξεων συγκλόνισαν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας με τις αναφορές στα social media να αναφέρουν τουλάχιστον 10 εκρήξεις στο Κίεβο, ενώ οι περιφερειακές αρχές στο βόρειο, το ανατολικό και το κεντρικό τμήμα της χώρας έκαναν λόγο για πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας.

Από την ημέρα που χτυπήθηκε η γέφυρα Κερτς στην Κριμαία, η Ρωσία έχει αυξήσεις τις επιθέσεις της, με στόχο ενεργειακές υποδοχές προκειμένου να κάνει τον χειμώνα που έρχεται πιο βαρύ για τους Ουκρανούς.

Καπνός φαινόταν να υψώνεται πάνω από το Κίεβο έπειτα από περίπου 10 εκρήξεις, σύμφωνα με το Reuters. Όπως δήλωσαν δημοσιογράφοι του AFP, ακούστηκαν πέντε εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα από τις 08:00 ως τις 08:20.

Σύμφωνα με Ουκρανούς δημοσιογράφους και πολίτες, οι σειρήνες στο Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας άρχισαν να ηχούν από τις 07:00 το πρωί.

Αποτέλεσμα της νέας επίθεσης στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας ήταν να μείνει η πόλη χωρίς νερό και ρεύμα.

Πηγή: newsit.gr

