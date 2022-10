Συναγερμός στη Σεούλ: Δεκάδες καρδιακές ανακοπές σε εκδηλώσεις για το Halloween - 81 άτομα δήλωσαν «δύσπνοια»

Ο πρόεδρος Yoon Suk-Yeol διέταξε την αποστολή ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών στην Itaewon, στην περιοχή Yongsan-gu.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι υπήρξαν 81 αναφορές για «δύσπνοια» εν μέσω αναφορών για μία συντριβή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, υπήρχαν 100.000 άνθρωποι που διασκέδαζν στην περιοχή την πρώτη υπαίθρια εκδήλωση χωρίς μάσκες για το Halloween μετά την πανδημία.

