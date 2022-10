Πρώτο σχόλιο Πούτιν μετά το μπαράζ βομβαρδισμών: «Σκληρή απάντηση εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις εις βάρος μας»

Κάτι που θεωρήθηκε ως απάντηση στην επίθεση στη γέφυρα του Κερτς που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία.

«Τρομοκρατική επίθεση η έκρηξη στην Κριμαία»

Σε τηλεοπτικές δηλώσεις του, ο Πούτιν κατηγόρησε για άλλη μια φορά την Ουκρανία για την επίθεση στη γέφυρα του Κερτς, χαρακτηρίζοντάς την «τρομοκρατική επίθεση με στόχο την καταστροφή πολιτικών κρίσιμων σημαντικών υποδομών της Ρωσίας».

Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα πυραυλικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον των ενεργειακών, στρατιωτικών και επικοινωνιακών υποδομών της Ουκρανίας σε αντίποινα για την επίθεση στη γέφυρα, είπε.

Μιλώντας σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στην Αγία Πετρούπολη σήμερα το πρωί, ο Πούτιν δήλωσε: «Εάν συνεχιστούν οι τρομοκρατικές ενέργειες κατά της Ρωσίας, θα απαντήσουμε με πολύ σκληρό τρόπο. Οι απαντήσεις θα είναι της ίδιας κλίμακας με τις απειλές κατά της Ρωσίας. Κανείς δεν πρέπει να έχει αμφιβολίες γι' αυτό».

Τα σχόλια αυτά, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας στην Ρωσία, ήρθαν μετά το μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων σε συνοικία του Κιέβου και σε άλλες ουκρανικές πόλεις που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 8 νεκρούς και 24 τραυματίες.

Πηγή: ethnos.gr

Putin presents strikes on ordinary Ukrainians and infrastructure that gives homes electricity and heat as ‘Russia demands action’ moment. “Impossible not to respond” after Crimean Bridge, he claims. Transparent that main audience for strikes are nationalist critics at home. pic.twitter.com/btzifcQZsP