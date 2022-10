Ραγδαίες εξελίξεις: Μπαίνει και η Λευκορωσία στον πόλεμο στο πλευρό του Πούτιν

Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως εκτός από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του είχε συγκαλέσει και ο Αλεξάντρ Λουκασένκο και η είδηση αυτή δημιούργησε την εντύπωση, όπως και τελικά αποφασίστηκε, ότι η Λευκορωσία επρόκειτο να “μπει” στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει το Reuters ο Λουκασένκο δήλωσε ότι Λευκορωσία και Ρωσία θα αναπτύξουν μια στρατιωτική ομάδα, με τις προετοιμασίες να έχουν ξεκινήσει εδώ και δύο ημέρες.

«Αυτά όλα προβλέπονται από τις συμφωνίες. Αν το επίπεδο απειλών φτάσει σε αυτό που είναι ήμερα, τότε θα ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε κοινές μονάδες» φέρεται να είπε ο Λουκασένκο σύμφωνα με το RIA Novosti.

Πηγή: newsit.gr

#Lukashenko and #Putin agreed to deploy a joint regional grouping of troops, reports Kommersant.