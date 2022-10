Μαζικό χτύπημα στο Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις – Έπεσαν 75 πύραυλοι, ανατινάχθηκε γέφυρα (vid)

Αλλά οι Ρώσοι δεν έμειναν εκεί. «Χτύπησαν» σε άλλες τέσσερις πόλεις.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε διαμηνύσει ότι η Ρωσία θα αντιδράσει στην ανατίναξη της γέφυρας Κερτς, που ενώνει την Κριμαία με την Ουκρανία. Και ενώ όλοι περίμεναν πως τα αντίποινα θα αποφασίζονταν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό τον Ρώσο πρόεδρο, αυτά ξεκίνησαν πολλές ώρες νωρίτερα, το πρωί της Δευτέρας (10.10.2022). Με πρώτο στόχο το Κίεβο.

Οι πρώτες αναφορές για εκρήξεις στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας έφτασαν περίπου στις 08:15 το πρωί. Ακολούθησαν επιθέσεις σε πολλές άλλες πόλεις, μετά από το Κίεβο.

Ο αρχηγός του στρατού της Ουκρανίας δήλωσε ότι εκτοξεύτηκαν 75 πύραυλοι από τη Ρωσία, οι 41 εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν.

Οι ρωσικές δυνάμεις, συμβολικά προφανώς, βομβάρδισαν και γέφυρα κοντά στο κέντρο του Κιέβου…

Δημοσιογράφοι του AFP στο Κίεβο δήλωσαν ότι άκουσαν τουλάχιστον πέντε εκρήξεις και ότι στήλες καπνού υψώθηκαν στον αέρα στο Κίεβο. «Η Ουκρανία δέχεται επίθεση με πυραύλους, έχουμε πληροφορίες όσον αφορά πλήγματα σε πολλές πόλεις της χώρας μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο αξιωματούχος της προεδρίας Κίριλο Τιμοσένκο.

Αρκετές εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας και τις πόλεις Λβιβ, Τερνόπιλ και Ντνίπρο, αφού η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι ενορχήστρωσε την ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε ζημιές σε σημαντική γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την χερσόνησο της Κριμαίας.

Ζελένσκι για εκρήξεις στο Κίεβο: Η Ρωσία επιχειρεί να μας εξαφανίσει «από προσώπου γης»

Λίγο αργότερα, τουλάχιστον δύο νέες εκρήξεις στο Κίεβο, μετέδωσε παράλληλα το AFP, ενώ το Anadolu σημείωσε επικαλούμενο τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι περισσότερες εκρήξεις αναφέρθηκαν στις πόλεις Ζιτόμιρ, Κμελνίτσκι, Ντνίπρο, Λβιβ, Τερνόπιλ και την πρωτεύουσα Κίεβο.

Το ουκρανικό δημόσιο δίκτυο Suspilne μετέδωσε επικαλούμενο τις υπηρεσίες άμεσης δράσης ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες στο Κίεβο, αλλά δεν διευκρίνισε περαιτέρω σχετικά με τις απώλειες. Είναι δεδομένο πως υπάρχουν νεκροί, οι εικόνες των ειδησεογραφικών πρακτορείων είναι σοκαριστικές. Οι επιθέσεις έγιναν σε ώρες αιχμής, μια εκ των οποίων σε κεντρικό δρόμο, με θύματα αμάχους.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην κόκκινη γραμμή του μετρό του Κιέβου σταμάτησαν να λειτουργούν και ότι όλοι οι υπόγειοι σιδηροδρομικοί σταθμοί λειτουργούν τώρα ως καταφύγια, πρόσθεσε το Anadolu.

Διαβάστε επίσης:

Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο - Αντίποινα από τον Πούτιν σύμφωνα με τους Ουκρανούς (vid)

Traffic on the red line of the #Kyiv subway has been stopped. All subway stations are operating as bomb shelters. pic.twitter.com/dm5ft0z9ox

Metro station in Kyiv where I am with my son now. Very crowded, lots of kids. People are calm, no panic. pic.twitter.com/IFkeresRsW