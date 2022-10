Το BBC κατέγραψε ζωντανά τη στιγμή της επίθεσης στο Κίεβο - Τρόμαξε ο ανταποκριτής (vid)

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και δείχνει τον δημοσιογράφο του BBC, Hugo Bachega, να κάνει live μετάδοση την ώρα των σφοδρών χτυπημάτων.

Μάλιστα ο δημοσιογράφος φαίνεται στο βίντεο να σκύβει την ώρα των επιθέσεων.

Το BBC επικοινώνησε μαζί του και επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος και το συνεργείο έχουν βρει καταφύγιο.

Από τις εκρήξεις υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, δήλωσε εκπρόσωπος των Κρατικών Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο Suspilne.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν στις 8:15 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ενώ οι σειρήνες προειδοποίησης είχαν ηχήσει αρκετά λεπτά νωρίτερα.

Πηγή: newsbeast.gr

The attacks on #Kyiv could be heard during the #BBC broadcast. pic.twitter.com/6EIMpfRSXd