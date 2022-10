Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο - Αντίποινα από τον Πούτιν σύμφωνα με τους Ουκρανούς (vid)

Ήταν ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, που έκανε γνωστό ότι σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Η επίθεση έρχεται στον απόηχο του πλήγματος στη γέφυρα του Κερτς στην Κριμαία και ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει συγκαλέσει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας για να αποφασίσει αντίποινα.

Δημοσιογράφοι του AFP μετέδωσαν ότι ακούστηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου. Το πρακτορείο Nexta μετέδωσε ότι οι εκρήξεις στο Κίεβο ήταν τουλάχιστον τέσσερις. Οι εκρήξεις ακούστηκαν στις 8:15 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ενώ οι σειρήνες προειδοποίησης είχαν ηχήσει αρκετά λεπτά νωρίτερα.

Σύμφωνα με το Nexta, ο δημοσιογράφος Ντένις Καζάνσκι ανέφερε ότι η επίθεση στο Κίεβο έγινε σε ώρα αιχμής και σε κεντρικό δρόμο της πρωτεύουσας, προκειμένου να υπάρξουν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα. Εκτιμάται πως υπάρχουν πολλοί νεκροί.



As a result of #Russia's terrorist attack on #Kyiv, there are civilian casualties. "The strike was deliberately carried out at rush hour just on a busy street so that more people would be killed", reports journalist Denis Kazanskyi. pic.twitter.com/0YFq4OiFPw